Cómo se está moviendo el precio del dólar en casas de cambio: así se cotiza este martes, 30 de junio

El precio del dólar cambia constantemente debido a que su cotización depende de la dinámica entre la oferta y la demanda en los mercados internacionales. Factores como las decisiones de los bancos centrales, los acontecimientos políticos, los indicadores económicos y el comportamiento de materias primas como el petróleo pueden impulsar al alza o a la baja el valor de la moneda estadounidense en cuestión de horas.

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Por esta razón, muchas personas en Colombia ven al dólar como una alternativa para resguardar el valor de su dinero. Mantener parte del patrimonio en esta divisa puede ayudar a mitigar los efectos de la devaluación del peso colombiano, reducir la exposición al riesgo cambiario y abrir la puerta a oportunidades de inversión en mercados internacionales, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo del capital en el tiempo.

Conozca la cotización del dólar y cómo puede impactar su bolsillo. Foto: Adobe Stock

Si está interesado en comprar dólares para invertir o ahorrar, una de las opciones disponibles son las casas de cambio. Estos establecimientos autorizados se encargan de la compra y venta de divisas, permitiendo a personas y empresas cambiar una moneda por otra con base en la tasa de cambio vigente en el mercado.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este martes

Tenga en cuenta el análisis del mercado cambiario para este martes 30 de junio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,517.62 y de venta de $3,633.10.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si desea conocer los precios en las ciudades del país, aquí puede revisarlos en el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,568 3,628 60 Cali 3,440 3,675 235 Cartagena 3,500 3,720 220 Cúcuta 3,540 3,595 55 Medellín 3,507 3,623 116 Pereira 3,530 3,640 110

La tasa de cambio vuelve a captar la atención de los mercados. Foto: Adobe Stock

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM lunes 29 de junio de 2026 3517.62 3633.1 3443.59 domingo 28 de junio de 2026 3515.71 3634.05 3443.59 sábado 27 de junio de 2026 3519.52 3637.38 3443.59 viernes 26 de junio de 2026 3533.33 3649.76 3433.71 jueves 25 de junio de 2026 3544.76 3660.48 3428.32 miércoles 24 de junio de 2026 3542.38 3660 3425.95 martes 23 de junio de 2026 3544.44 3645.56 3406.14

De otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Amerikan Cash 3,560 3,610 50 Cambios Kapital 3,560 3,600 40 Cambios Vancouver 3,620 3,630 10 Punto Dollar 3,550 3,680 130 Smart Exchange 3,550 3,620 70

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial. Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.

El comportamiento del dólar continúa marcando el panorama económico. Foto: 123 Rf

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.