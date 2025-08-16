Suscribirse

¿Cuál ha sido el precio más alto del euro en Colombia? Este es el récord histórico de la moneda

Aunque la moneda que más se transa en el país es el dólar, cada vez aumenta la demanda por el euro, pues la Unión Europea (UE) es el tercer socio comercial de nuestra nación y la segunda fuente de inversión extranjera directa.

Redacción Economía
16 de agosto de 2025, 7:09 p. m.
Banco del vaticano
Euros | Foto: Getty Images/iStockphoto

Por turismo, por estudios, por trabajo. Esas son las razones que llevan a los colombianos a viajar a algún país de la Unión Europea, donde la moneda que se utiliza es el euro, la cual, en la actualidad, se cotiza por debajo de los 5.000 pesos, pero ha tenido momentos récord en los que ha sobrepasado ese techo.

Según la plataforma Wise, que permite gestionar más de 40 monedas del mundo, el euro ha tenido incrementos promedio, en los últimos 30 días, de un 0,66 % en su cotización. Para la jornada de este sábado 16 de agosto, se negocia en 4.702.67 pesos, es decir, más cara que el dólar, que cerró la jornada del mercado el viernes 15 de agosto en 4,053.77 pesos.

Crecimiento economía. Inversión
Euro, en volatilidad | Foto: Adobe Stock

El día en que el euro estuvo más caro

De acuerdo con la estadística de la plataforma Wise, en los últimos cinco años, el día en el que el euro batió su propio récord, con el precio más alto, fue el 17 de febrero de 2023, cuando se cotizó en 5.252,33 pesos. Para esa misma fecha, el dólar se cotizó en 4.966.33 pesos, es decir, cuando desató una preocupación porque tocaba casi la barrera asustadora de los 5.000.

El precio del euro -cada vez más- cobra una mayor importancia en Colombia, porque la Unión Europea es el tercer socio comercial de nuestra nación. Se trata además de la segunda zona geográfica en la lista de fuentes de Inversión Extranjera Directa en el país. Y ni qué decir de las exportaciones.

Exportación café
Exportación café | Foto: Adobe Stock

Dentro de los principales productos que Colombia exporta a la Unión Europea están, el petróleo, el carbón, el café, el ferroníquel, el aceite de palma, el aguacate y las flores.

Entre tanto, el promedio de estudiantes que sale a estudiar fuera, desde 2021, es de 64.000.

Estudios realizados por el Banco Central Europeo están destacando el atractivo global la moneda, lo que, según esos análisis, se sustenta en políticas sólidas en la región de la eurozona y en la solidez de las instituciones en relación con las normas. El asunto entonces, con las monedas, es de confianza global.

En los últimos 7 días, que es la estadística más reciente de Wise, el máximo pagado por un euro es de 4735,38 pesos, mientras que el mínimo en esa semana fue de 4671,42 pesos.

En relación con el precio mínimo pagado en los 2 últimos años: 2024 y lo que va de 2025, el 7 de abril registró 4.076,44 pesos.

