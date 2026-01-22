Economía

Decretan nuevas cargas parafiscales que deberán asumir generadoras de energía a partir de febrero

Las medidas fueron anunciadas por medio de un decreto emitido por el Gobierno Nacional.

Manuel Santiago Sánchez González

22 de enero de 2026, 8:32 p. m.
El objetivo de las medidas es mantener a flote a Air-e
El objetivo de las medidas es mantener a flote a Air-e Foto: Air-e / API

El sector energético del país es uno de los más importantes de la nación; sin embargo, en los últimos años se han presentado diversas dificultades para la prestación del servicio y las capacidades financieras en algunas zonas del país.

Las contribuciones se deberán hacer en dos tandas.
Las contribuciones se deberán hacer en dos tandas. Foto: Guillermo Torres

En la noche del 21 de enero de 2026, el Gobierno Nacional emitió un nuevo decreto en el cual se señalan nuevas cargas parafiscales con el objetivo de mantener a flote a Air-E.

“Las medidas adoptadas incluyen la creación de una contribución parafiscal transitoria y un aporte solidario en energía por parte de algunas empresas del sector eléctrico, con destinación específica al fortalecimiento del Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, mecanismo legal para respaldar empresas intervenidas y evitar interrupciones del servicio”, señala el decreto.

MinMinas rechaza medida arancelaria impuesta por Ecuador: “Una agresión económica que rompe el principio de integración regional”

Por medio del decreto, se señala que las contribuciones que tendrán que realizar las empresas generadoras de energía serán del 2,5 por ciento sobre la cifra total de las utilidades de las mismas antes de impuestos del año 2025. Para este proceso se tendrán en cuenta los estados financieros de cada uno de los grupos.

Edwin Palma, ministro de Minas
