‘Milagro Week’, la primera rueda de negocios del Gobierno de Abelardo De La Espriella en Nueva York, concluyó con compromisos de inversión y financiación por US$43.205 millones, superando el doble de la expectativa inicial fijada en US$20.000 millones.

Arranca la Milagro Week en Nueva York: con más de 290 citas de negocios, Colombia presentará sus proyectos de inversión

“Cerramos la Milagro Week de Nueva York con US$43.200 millones en proyectos y anuncios de inversión. Es el doble de la meta que nos propusimos al llegar a Nueva York”, señaló el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Los proyectos de inversión anunciados en el país suman un potencial estimado de más de 55.000 empleos distribuidos en 11 sectores de la economía, con presencia en Bogotá y 24 departamentos.

De acuerdo con el balance oficial presentado por Vicepresidencia, la generación de empleo se concentrará principalmente en transporte férreo (32.000 puestos), infraestructura y energía (15.000), minería responsable (6.000) y energías renovables (aproximadamente 2.300).

Así lo dio a conocer el vicepresidente José Manuel Restrepo. Foto: @ViceColombia en X

¿Cuáles son las inversiones de la primera ‘Milagro Week’?

El grueso de la financiación anunciada durante el encuentro en Estados Unidos asciende a US$21.400 millones provenientes de la banca multilateral, recursos que estarán destinados al desarrollo del sector privado.

A través de la IFC, el Banco Mundial aportará US$10.000 millones; BID Invest destinará US$6.000 millones y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) contribuirá con US$5.400 millones.

En el sector de infraestructura, transporte y aviación, Transferport destinará US$3.450 millones al desarrollo ferroviario. Por su parte, la aerolínea Avianca invertirá US$3.000 millones en aviación, transporte y turismo con la proyección de incorporar 61 aviones entre 2027 y 2029.

Asimismo, ASUR inyectará US$1.500 millones para la modernización de los aeropuertos de Rionegro, Quibdó, Carepa, Corozal y Montería, mientras que Patria Investment desarrollará iniciativas de infraestructura vial por US$500 millones y US$300 millones.

En materia de energía, petróleo y minería responsable, Parex Resources anunció US$2.500 millones para exploración, desarrollo e infraestructura de petróleo y gas, al tiempo que AngloGold Ashanti invertirá US$2.500 millones en el proyecto de cobre Quebradona en Antioquia (sujeto a las autorizaciones correspondientes).

A su vez, Greenwood Energy aportará US$1.100 millones en energía eólica; Mineros destinará US$600 millones a la minería responsable; Patria Investment sumará US$300 millones en energía solar; y las firmas Collective Mining y Río Tinto destinarán US$100 millones cada una para proyectos de exploración y minería responsable en zonas como Marmato, Caldas.

Para los sectores de tecnología e inclusión financiera, Addi anunció US$2.000 millones enfocados en servicios financieros digitales, mientras que Grupo Plata elevó su plan de inversión a US$400 millones, registrando US$340 millones adicionales en el balance de la rueda de negocios.

En comercio e industria, Grupo Éxito destinará US$1.000 millones, y Delphi Capital aportará US$550 millones para la construcción de centros de datos de hiperescala.

En desarrollo urbano, salud y sostenibilidad agroforestal, Patria Investment invertirá US$1.800 millones en renovación urbana y US$500 millones en el sector salud.

Adicionalmente, PlasmaPharm destinará US$200 millones a biotecnología y salud; Oleoflores aportará US$200 millones para programas de sustitución de cultivos de coca por palma; Campo Capital sumará US$50 millones en el área agroforestal; y las organizaciones Rainforest Trust y Bezos Earth Fund aportarán US$15 millones dedicados a la conservación de Parques Nacionales Naturales.

La próxima cita entre inversionistas internacionales y Colombia será en Madrid, en marzo de 2027. La segunda ‘Milagro Week’ tendrá como objetivo evaluar los acuerdos suscritos en Nueva York y presentar un nuevo portafolio de inversión del país.