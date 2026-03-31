Dólar abre a la baja en Colombia: precio oficial para el 31 de marzo en la BVC

El dólar inició la cotización de este 31 de marzo en un precio de $3.650, lo que significó una baja de $19 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.669.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.659. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.645. El precio promedio es de $3.655.

Dólar en casas de cambio: precio oficial para este 31 de marzo

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 21,00 millones, registrando además un volumen promedio de 368,421 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,44 %, llegando a las 99,915 unidades.

La cotización del dólar bajó en la apertura de este martes. Foto: El País

El galón de gasolina supera los cuatro dólares en EE. UU., su precio más alto desde 2022

El precio promedio de la gasolina en Estados Unidos se disparó por encima de los cuatro dólares por galón este martes, su nivel más alto en casi cuatro años debido a la guerra con Irán, informó la Asociación Automovilística Estadounidense (AAA).

El aumento de los precios de ese combustible, que estaban por debajo de los tres dólares a finales de febrero, representa otra mala noticia para el presidente Donald Trump después de lanzar ataques contra la república islámica.

Hoy, se reúne la junta directiva del Banco de la República. ¿Por qué aumentarían las tasas de interés?

A primera hora de la mañana, el precio promedio era de 4,018 dólares por galón de gasolina, según los datos de la AAA publicados en su sitio web.

La última vez que su valor estuvo por encima de los cuatro dólares fue en agosto de 2022, cuando se dispararon a cinco dólares en medio de la pandemia de covid-19 y tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de acuerdo con la Administración de Información Energética.

Este nuevo repunte responde al bloqueo que Irán impone de facto en el estrecho de Ormuz, ruta marítima clave por donde transitaba alrededor de una quinta parte del petróleo y gas mundiales.

El galón de gasolina supera los cuatro dólares en EE. UU., su precio más alto desde 2022. Foto: Pixabay

Trump expresó su confianza en que pronto se alcanzaría un acuerdo negociado, pero advirtió que, de no ser así, habrá severos ataques a las instalaciones petrolíferas iraníes.