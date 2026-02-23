Dólar abre al alza en Colombia: precio oficial para este 23 de febrero

El dólar inició la cotización de este 23 de febrero en un precio de $3,718, lo que significó un alza de $27 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.691.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.718. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.697. El precio promedio es de $3.706.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 166,79 millones, registrando además un volumen promedio de 675,28 millones.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve la moneda este 23 de febrero

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,12 % llegando a las 96,610 unidades.

El dólar se ha movido de manera volátil en el mercado. Foto: El País

Los acuerdos comerciales de EE.UU. se mantendrán, afirma gobierno

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, declaró el domingo que Washington pretende mantener sus acuerdos comerciales con la Unión Europea, China y otros países a pesar del fallo de la Corta Suprema del viernes sobre los aranceles.

“Estamos manteniendo conversaciones activas con ellos (nuestros socios comerciales). Queremos que entiendan que estos acuerdos serán buenos. Tenemos la intención de cumplirlos. Esperamos que nuestros socios los cumplan”, dijo en la mañana del domingo en el programa “Face the Nation” de CBS.

En ABC, aclaró que la reunión prevista para abril entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, no tenía como objetivo “una disputa comercial”.

“Se trata de mantener la estabilidad, garantizar que respeten su parte del acuerdo y compren productos agrícolas estadounidenses, Boeings y otros bienes, y garantizar que nos envíen las tierras raras que necesitamos”, explicó. “Si hay áreas para un mayor acuerdo, las encontraremos”.

El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló gran parte de los aranceles impuestos por Trump.

Los acuerdos comerciales de EE.UU. se mantendrán, afirma gobierno. Foto: 123rf

Como reacción, el mandatario aumentó el sábado el arancel global de su país del 10% al 15%, que entrará en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales.

“Es importante comprender que, a lo largo de los años, el Congreso ha delegado una enorme autoridad en el presidente en materia de aranceles”, argumentó Greer en CBS.