Dólar abre caro en Colombia: precio oficial en la cotización de este 9 de abril

El dólar inició la cotización de este 9 de abril en un precio de $3.669, lo que significó un alza de $29 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.640.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.670. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.651. El precio promedio es de $3.657.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 9,75 millones, registrando además un volumen promedio de 295,45 millones.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 9 de abril

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,36 % llegando a las 104.299 unidades.

El dólar amaneció al alza hoy. Foto: Getty Images/iStockphoto

La guerra dispara los precios y hunde aún más la economía en Irán

“Estoy realmente muy preocupada por nuestro futuro”, afirma una iraní, que al igual que sus compatriotas ve cómo la economía naufragó y los precios se dispararon en cinco semanas de guerra, una situación peor que la que desató manifestaciones antigubernamentales en diciembre.

Más allá de los muertos y el miedo a los ataques, el efecto más inmediato de la guerra ha sido un nuevo aumento de los precios, tanto los de primera necesidad, como comida, medicamentos o pañales, como los almuerzos en las cafeterías de la capital.

Amir, un iraní de 40 años de los suburbios de Teherán, contó recientemente a la AFP cómo el pan de molde que suele comprar pasó de 700.000 a un millón de riales (alrededor de 0,75 dólares).

En medio de las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República, hoy se conocerá la inflación de marzo. ¿Hasta dónde llegará?

Uno de sus amigos tuvo que pagar 180 millones de riales por una pastilla contra el cáncer, que costaba alrededor de tres millones antes de que Israel y Estados Unidos atacaran al país el 28 de febrero. “Y tiene que comprar una cada 20 días”.

Kaveh, un artista de la capital, cuenta cómo el céntrico café Dobar “aumentó 25% todos sus precios en un día”.

El noroeste del país, generalmente bien abastecido gracias a las importaciones provenientes de la vecina Turquía, tampoco se salva.

La guerra dispara los precios y hunde aún más la economía en Irán Foto: AP, Adobe

“Algunos productos cuestan tres veces su precio habitual”, declara una mujer de 50 años.

El banco central puso en circulación a mediados de marzo un nuevo billete de diez millones de riales, todo un récord.