Dólar abre la semana más barato: precio oficial del 9 de febrero

Este es el movimiento de la moneda en el mercado spot.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 8:30 a. m.
El dólar redujo su precio en la jornada de este lunes.
El dólar redujo su precio en la jornada de este lunes. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 9 de febrero en un precio de $3.650, lo que significó una baja de $20 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.670.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.650. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.635. El precio promedio es de $3.640.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 8,25 millones, registrando además un volumen promedio de 412,50 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,47 % llegando a las 97,045 unidades.

Taiwán dice que es “imposible” trasladar a EEUU 40% de su producción de semiconductores

La principal negociadora comercial de Taiwán afirmó que será “imposible” transferir a Estados Unidos 40% de su capacidad de producción de semiconductores, y rechazó versiones de que la industria de chips de la isla sería reubicada.

Taiwán es una potencia mundial en la fabricación de semiconductores, componentes cruciales de la economía global, pero Washington reclama que esa tecnología se fabrique en Estados Unidos.

Washington acordó en enero reducir de 20 a 15% los aranceles a los productos de la isla mientras Taiwán aumente sus inversiones en Estados Unidos.

Quiénes deben actualizar el RUT en la Dian para el 2026: conozca el listado

El secretario estadounidense de Comercio, Howard Lutnick, afirmó en enero que su país quiere transferir hasta 40% de la cadena de suministros taiwanesa de semiconductores, y que los aranceles subirían fuertemente si no ocurre.

Pero en una entrevista divulgada la noche del domingo por la televisión taiwanesa CTS, la viceprimera ministra y negociadora comercial Cheng Li-chiun afirmó que había explicado a las autoridades estadounidenses que el ecosistema de semiconductores no será reubicado.

Taiwán llamó el pasado jueves a consultas a su embajador en Tegucigalpa, en el marco del giro diplomático del país centroamericano hacia Pekín. Photographer: I-Hwa Cheng/Bloomberg via Getty Images
Taiwán dice que es “imposible” trasladar a EEUU 40% de su producción de semiconductores Foto: Bloomberg via Getty Images

Con respecto a “que 40 o 50% de la capacidad productiva sea trasladada a Estados Unidos (...) he dejado muy claro a la parte estadounidense que eso es imposible”, aseguró Cheng.

Agregó que el ecosistema taiwanés de semiconductores es como un “iceberg” cuyas bases bajo el agua son “enormes”, y que “un ecosistema industrial construido a lo largo de décadas no puede ser reubicado”.

Indicó que “solo va a continuar creciendo más”.

