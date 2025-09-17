Dólar abre más barato en Colombia y sigue en el rango de los $3.800: así se mueve el 17 de septiembre

El dólar inició la cotización de este 17 de septiembre en un precio de $ 3.875, lo que significó una baja de $ 6 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.881.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.879. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.860. El precio promedio es de $ 3.870.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 148,93 millones, registrando además un volumen promedio de 418,36 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,04 % llegando a las 96,290 unidades.

Así se mueve el dólar en la jornada de este miércoles. | Foto: Adobe Stock

Exportaciones de Japón a EE. UU. caen casi 14 % debido al impacto de los aranceles

Las exportaciones japonesas a Estados Unidos cayeron casi 14 % en agosto debido al impacto de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump, según datos oficiales revelados el miércoles, que muestran también un desplome en los envíos de automóviles.

Poco después de regresar a la Casa Blanca en enero, Trump decretó elevadas tarifas aduaneras a países de todo el mundo en un intento de impulsar la industria manufacturera y reducir el colosal déficit comercial de Estados Unidos.

Esta caída interanual del 13,8 % en el valor de los bienes japoneses destinados a territorio estadounidense es la más fuerte en más de cuatro años, según la agencia Bloomberg.

Las exportaciones de automóviles se desplomaron, por su parte, un 28,4 %, mientras que las de piezas automotrices se redujeron un 7,1 %, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Finanzas de Japón.

Los envíos de otros vehículos han experimentado caídas similares desde que Trump inició su guerra comercial a principios de año.

La industria automovilística, que representa alrededor de un tercio de las exportaciones de Japón a Estados Unidos, se ha visto afectada por un arancel del 27,5 %.

El presidente estadounidense Donald Trump impuso varios aranceles a distintos países. | Foto: Getty Images

Sin embargo, el martes entró en vigor una reducción de las tarifas sobre los autos japoneses, ya que Washington implementó un reciente pacto comercial entre ambos países.

Ahora, los vehículos se enfrentarán a un gravamen del 15 %, igual que muchos otros productos.