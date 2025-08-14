Economía
Dólar abre más caro en la jornada de este jueves en Colombia: precio del 14 de agosto
La moneda americana registra una tendencia alcista.
El dólar inició la cotización de este 14 de agosto en un precio de $4.040, lo que significó un alza de $20 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $4.020.
En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $4.049. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $4.038. El precio promedio es de $4.045.
En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 65,29 millones, registrando además un volumen promedio de 702,04 millones.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,36 % llegando a las 98,012 unidades.
Los precios mayoristas en EE. UU. repuntan en julio al mayor nivel en tres años
Los precios al productor en Estados Unidos repuntaron en julio hasta alcanzar su nivel más alto desde 2022, según datos oficiales publicados este jueves.
El índice de precios al productor (IPP) subió un 0,9 % en la comparación mensual, por encima de lo previsto por los analistas, tras mantenerse sin cambios en junio, indicó el Departamento de Trabajo.
El aumento en los costos de los servicios (1,1 %) superó al de los bienes (0,7 %), mientras las autoridades buscan evaluar los efectos de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.
Se trata del mayor incremento desde marzo de 2022.
Los analistas de Briefing.com habían pronosticado un aumento general del 0,2 %.
De otro lado, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablarán “principalmente” de cómo solucionar el conflicto armado en Ucrania, en una conversación “cara a cara”, durante la histórica cumbre del viernes en Alaska, detalló el Kremlin.
Esta cumbre se llevará a cabo sin el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, quien se entrevistó este jueves en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer.
La reunión entre Putin y Trump se considera decisiva para intentar poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ningún dirigente europeo fue invitado para participar.