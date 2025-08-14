Dólar abre más caro en la jornada de este jueves en Colombia: precio del 14 de agosto

El dólar inició la cotización de este 14 de agosto en un precio de $4.040, lo que significó un alza de $20 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $4.020.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $4.049. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $4.038. El precio promedio es de $4.045.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 65,29 millones, registrando además un volumen promedio de 702,04 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,36 % llegando a las 98,012 unidades.

Los precios mayoristas en EE. UU. repuntan en julio al mayor nivel en tres años

Los precios al productor en Estados Unidos repuntaron en julio hasta alcanzar su nivel más alto desde 2022, según datos oficiales publicados este jueves.

El dólar es la moneda de referencia para el comercio internacional y la fijación de precios de muchas materias primas. | Foto: Adobe Stock

El índice de precios al productor (IPP) subió un 0,9 % en la comparación mensual, por encima de lo previsto por los analistas, tras mantenerse sin cambios en junio, indicó el Departamento de Trabajo.

El aumento en los costos de los servicios (1,1 %) superó al de los bienes (0,7 %), mientras las autoridades buscan evaluar los efectos de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.

Se trata del mayor incremento desde marzo de 2022.

Los analistas de Briefing.com habían pronosticado un aumento general del 0,2 %.

De otro lado, el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablarán “principalmente” de cómo solucionar el conflicto armado en Ucrania, en una conversación “cara a cara”, durante la histórica cumbre del viernes en Alaska, detalló el Kremlin.

Su variación influye en el costo de importaciones como alimentos, combustibles y tecnología. | Foto: Getty Images

Esta cumbre se llevará a cabo sin el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, quien se entrevistó este jueves en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer.