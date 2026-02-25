Dólar abrió a la baja en Colombia: registra poco movimiento este 25 de febrero

El dólar inició la cotización de este 25 de febrero en un precio de $3.697, lo que significó una baja de $6 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.703.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.715. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.690. El precio promedio es de $3.705.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 146,75 millones, registrando además un volumen promedio de 543,51 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,12 % llegando a las 97,890 unidades.

El dólar amaneció a la baja en Colombia. Foto: El País

Irán ve cerca un acuerdo con EE. UU., pero Trump sube el tono

El canciller iraní, Abás Araqchi, declaró el martes que un acuerdo con Washington sobre su programa nuclear está “al alcance de la mano”, si bien luego Donald Trump elevó el tono y acusó a Teherán de desarrollar armas capaces de alcanzar Estados Unidos.

Dos días antes de un nuevo ciclo de conversaciones en Ginebra, el gobierno iraní advirtió también a los estudiantes que volvieron a manifestarse en el país que existen “límites” en las protestas.

En enero, una ola de movilizaciones culminó en una sangrienta represión de las autoridades que provocó un aumento de la presión militar sobre Irán de Estados Unidos, con un masivo despliegue militar en el Golfo.

“Tenemos una oportunidad histórica de lograr un acuerdo sin precedentes que aborde las preocupaciones de ambas partes y los intereses mutuos”, dijo Araqchi en una publicación en la red social X.

El ministro iraní afirmó que llegar a un entendimiento está “al alcance de la mano, pero sólo si se le da prioridad a la diplomacia”.

Horas más tarde, Trump aprovechó su discurso sobre el estado de la Unión para acusar a Teherán de ampliar su capacidad en materia de misiles, aunque subrayó su preferencia por la diplomacia.

“Ya han desarrollado misiles que pueden amenazar a Europa y a nuestras bases en el extranjero, y están trabajando para construir misiles que pronto alcanzarán Estados Unidos”, aseguró el mandatario estadounidense.

Irán ve cerca un acuerdo con EEUU, pero Trump sube el tono. Foto: AP

El portavoz de la diplomacia iraní, Esmail Baqai, rechazó al poco rato estas acusaciones. “Lo que están alegando con respecto al programa nuclear iraní, los misiles balísticos de Irán, y el número de bajas durante los disturbios de enero, es simplemente la repetición de ‘grandes mentiras’”, afirmó.