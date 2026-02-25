Divisas

Dólar abrió a la baja en Colombia: registra poco movimiento este 25 de febrero

Estos son los movimientos de la moneda en el mercado.

Redacción Semana
25 de febrero de 2026, 9:24 a. m.
El dólar amaneció a la baja en Colombia.
El dólar amaneció a la baja en Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 25 de febrero en un precio de $3.697, lo que significó una baja de $6 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.703.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.715. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.690. El precio promedio es de $3.705.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 146,75 millones, registrando además un volumen promedio de 543,51 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,12 % llegando a las 97,890 unidades.

