Suscribirse

Divisas

Dólar abrió más barato en Colombia este viernes: precio oficial para el 12 de diciembre

Así se está moviendo la moneda americana hoy.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 2:17 p. m.
Dólar a la baja dolar dólares
El dólar abrió a la baja hoy. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este viernes, 12 de diciembre, en un precio de $3.790, lo que significó una baja de $20 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.810.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.795. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.775. El precio promedio es de $3.782.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 87,70 millones, registrando además un volumen promedio de 592,56 millones.

Contexto: Precio del dólar en casas de cambio: así se comporta la divisa este 12 de diciembre

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,10 % llegando a las 98,090 unidades.

Así se mueve el dólar hoy. | Foto: getty images

Claves de la incautación del buque con petróleo venezolano por parte de EE. UU.

Soldados que descienden a rapel desde helicópteros, un despliegue naval, sanciones, bombardeos en el Caribe y una crisis regional forman parte de la presión de Washington sobre Caracas, intensificada tras la incautación de un buque con petróleo venezolano.

Estados Unidos ordenó en agosto el despliegue de buques militares y aviones de combate como parte de una supuesta operación antidrogas en el Caribe, cuyo verdadero objetivo, según Caracas, es el derrocamiento de Nicolás Maduro. Ahora las maniobras perjudican la principal fuente de ingresos de Venezuela, con una economía ya deficiente.

Contexto: ¿Es el Mundial un motor de crecimiento o un golpe financiero para los países anfitriones? Esto dejará el torneo de 2026

Caracas vive desde hace años bajo un régimen de sanciones económicas, al que se sumó un embargo petrolero en 2019, que se recrudeció en 2025.

El gobierno de Venezuela denunció el “robo descarado” del petrolero por parte de Estados Unidos, que para Caracas constituye una prueba de que “el objetivo siempre ha sido apoderarse del petróleo venezolano”.

El país sudamericano cuenta con las mayores reservas del mundo, unos 303.221 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por encima de Arabia Saudita (267.200 millones) e Irán.

Años de mala gestión y corrupción han provocado una caída de producción de su pico de 3 millones de barriles/día (bd) a un mínimo histórico de 350.000 bd en 2020.

Petroleo
Este es el movimiento del petróleo. | Foto: Adobe Stock

La producción subió a 930.000 bd en 2025, según la OPEP. Analistas coinciden en que será difícil crecer mucho más a corto plazo ya que la industria requiere grandes inversiones, imposibles bajo las sanciones actuales, incluso con la incorporación de actores chinos y rusos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Corina Machado da detalles de los peligros que atravesó: “Hubo momentos que sentí que había riesgo real para mi vida”

2. Así quedó el estadio incendiado por hinchas en Finlandia: el club publicó nuevas imágenes

3. Aerosucre se pronuncia tras emergencia aérea provocada por falla en una de sus aeronaves en Barranquilla

4. Costco sorprende a sus clientes con un beneficio oculto que devuelve dinero y dispara la fidelidad

5. Nobel de Paz fue detenida “violentamente” por el ejército iraní durante una ceremonia funeraria

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Precio del dólardólar hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.