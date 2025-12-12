Dólar abrió más barato en Colombia este viernes: precio oficial para el 12 de diciembre

El dólar inició la cotización de este viernes, 12 de diciembre, en un precio de $3.790, lo que significó una baja de $20 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.810.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.795. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.775. El precio promedio es de $3.782.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 87,70 millones, registrando además un volumen promedio de 592,56 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,10 % llegando a las 98,090 unidades.

Así se mueve el dólar hoy. | Foto: getty images

Claves de la incautación del buque con petróleo venezolano por parte de EE. UU.

Soldados que descienden a rapel desde helicópteros, un despliegue naval, sanciones, bombardeos en el Caribe y una crisis regional forman parte de la presión de Washington sobre Caracas, intensificada tras la incautación de un buque con petróleo venezolano.

Estados Unidos ordenó en agosto el despliegue de buques militares y aviones de combate como parte de una supuesta operación antidrogas en el Caribe, cuyo verdadero objetivo, según Caracas, es el derrocamiento de Nicolás Maduro. Ahora las maniobras perjudican la principal fuente de ingresos de Venezuela, con una economía ya deficiente.

Caracas vive desde hace años bajo un régimen de sanciones económicas, al que se sumó un embargo petrolero en 2019, que se recrudeció en 2025.

El gobierno de Venezuela denunció el “robo descarado” del petrolero por parte de Estados Unidos, que para Caracas constituye una prueba de que “el objetivo siempre ha sido apoderarse del petróleo venezolano”.

El país sudamericano cuenta con las mayores reservas del mundo, unos 303.221 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), por encima de Arabia Saudita (267.200 millones) e Irán.

Años de mala gestión y corrupción han provocado una caída de producción de su pico de 3 millones de barriles/día (bd) a un mínimo histórico de 350.000 bd en 2020.

Este es el movimiento del petróleo. | Foto: Adobe Stock