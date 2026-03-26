Dólar amanece al alza pero con poco movimiento en Colombia: precio oficial del 26 de marzo

El dólar inició la cotización de este 26 de marzo con un precio de $3.691, lo que significó un alza de $3 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.688.

En cuanto a los movimientos de la moneda, registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $3.694. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.677. El precio promedio es de $3.683.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 211,05 millones, registrando además un volumen promedio de 488,55 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,12 %, llegando a las 99,520 unidades.

Así se mueve el dólar hoy. Foto: Adobe Stock

Petróleo vuelve a subir, bolsas asiáticas mixtas por efecto de la guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo registraron este jueves leves alzas, una señal de estabilización del mercado energético a la espera de un acuerdo para terminar la guerra en Oriente Medio, mientras las bolsas asiáticas operaron mixtas.

El Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial de crudo, aumentó el 1 % para cotizarse en 103,25 dólares el barril a las 02H30.

El West Texas Intermediate (WTI), referente para el mercado estadounidense, subió 1,2 % a 91,41 dólares el barril.

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En tanto, las bolsas asiáticas fluctuaron después de dos días de ganancias, en consonancia con las alzas de Wall Street y los mercados europeos.

El índice Nikkei de Tokio cayó 0,2 %, al tiempo que las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Seúl, Manila y Yakarta se mantuvieron en terreno negativo.

Las de Singapur, Wellington y Taipéi tuvieron avances, mientras Sídney operó estable.

Petróleo vuelve a subir, bolsas asiáticas mixtas por efecto de la guerra en Oriente Medio Foto: Getty Images

La analista Fiona Cincotta, de City Index, comentó: “Para que la recuperación cobre un impulso más significativo, los inversores querrán ver señales más claras de desescalada, incluso la reapertura del estrecho de Ormuz”.

Irán mantiene, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, un bloqueo de facto del estrecho, por donde pasa el 20 % de la producción mundial de petróleo.