Dólar amanece al alza pero con precio estable en Colombia: valor del 26 de agosto

El dólar inició la cotización de este 26 de agosto en un precio de $4.020, lo que significó un alza de $3 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $4.017.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento relativamente estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $4.032. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $4.019. El precio promedio es de $4.027.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 54,00 millones, registrando además un volumen promedio de 524,27 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,19 % llegando a las 98,120 unidades.

Trump ordena despido de una directiva de la Fed por presunto fraude hipotecario

El presidente Donald Trump ordenó el lunes el despido de Lisa Cook, una directiva de la Reserva Federal (Fed), al acusarla de fraude hipotecario, lo que aumenta la presión sobre el banco central estadounidense.

Estados Unidos, Donald Trump, se burla del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, durante un evento en el Centro Kennedy el 13 de agosto de 2025 en Washington, D.C. | Foto: Getty Images

Con base a la Ley de la Reserva Federal, Trump escribió en una misiva dirigida a Cook: “He determinado que hay suficientes causas para retirarla de su puesto”.

Cook rechazó que el presidente tenga la autoridad para destituirla, ya que no existe causa para ello.

“No voy a renunciar”, avisó en un comunicado divulgado por su abogado, Abbe Lowell. “Continuaré cumpliendo con mis obligaciones para ayudar a la economía estadounidense”.

Cook había dicho a principios de mes a AFP que no tenía intención de dejarse “intimidar” para renunciar al cargo.

En Estados Unidos, el presidente está generalmente limitado en sus capacidades para deponer a funcionarios del banco central. Una orden de la Corte Suprema sugirió recientemente que los miembros de la Fed solo pueden ser destituidos por una “causa” justificada, lo que puede interpretarse como haber cometido una infracción.

El mandatario republicano apuntó a una denuncia penal fechada el 15 de agosto del director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA, por sus siglas en inglés), un aliado de Trump, ante el fiscal general de Estados Unidos para anunciar que Cook sería despedida.

La denuncia, según Trump, arrojó “razón suficiente” para creer que Cook pudo haber hecho “declaraciones falsas” en uno o más créditos hipotecarios.

La Fed no respondió de inmediato a las preguntas sobre el anuncio de Trump.

La decisión de Trump de destituir a Cook, la primera mujer afroestadounidense en formar parte de la junta directiva del banco central, probablemente desencadenará una batalla legal.

Es posible que se le permita permanecer en su cargo durante este periodo.

El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, ha tenido varios enfrentamientos con Trump. | Foto: AFP

La senadora Elizabeth Warren, máxima representante demócrata en la Comisión Bancaria del Senado, calificó la medida de Trump de “una toma de poder autoritaria que viola flagrantemente la Ley de la Reserva Federal”.

“Debe ser revocada en los tribunales”, agregó en un comunicado.