Economía

Dólar amanece caro en Colombia: precio oficial de este 2 de diciembre

Este es el movimiento de la divisa en el mercado spot.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 1:54 p. m.
Se cree que esta semana y la entrantela tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.
Se cree que esta semana y la entrante la tasa de cambio tendría sus valores más altos de 2024 por la incertidumbre electoral en Estados Unidos.

El dólar inició la cotización de este 2 de diciembre en un precio de $3.819, lo que significó un alza de $35 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.784.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, hoy registra un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.832. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.815. El precio promedio es de $3.824.

Contexto: Precio del dólar en casas de cambio para este 2 de diciembre: así se mueve en Colombia

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 92.06 millones, registrando además un volumen promedio de 657,59 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,01 %, llegando a las 99,370 unidades.

El precio del dólar empezó a la baja este martes, 9 de septiembre. Foto: 123rf
El precio del dólar se ha mantenido a la baja. | Foto: El País

Wall Street termina a la baja tras datos económicos desalentadores

La Bolsa de Nueva York cerró a la baja el lunes, afectada por una actividad manufacturera que sigue en contracción en Estados Unidos, en un contexto de debilidad en varios sectores clave.

El Dow Jones perdió el 0,90 %, el tecnológico Nasdaq retrocedió un 0,38 % y el índice ampliado S&P 500 cayó un 0,53 %.

“El mercado tuvo que digerir una mala sorpresa”, luego de “un informe sobre la actividad manufacturera más débil de lo previsto”, explicó la AFP Christopher Low, de FHN Financial.

El índice de actividad manufacturera publicado este lunes, que tiene en cuenta las respuestas de un panel de empresas, se situó en el 48,2 %, lo que marca el noveno mes consecutivo de contracción de la actividad (50 es el límite entre contracción y expansión).

Contexto: ¿Solución salomónica? La propuesta de Fedesarrollo que salvaría la patria del déficit, la falta de inversión y la pobreza

Es menos de lo que pronosticaban los analistas, según MarketWatch.

“Los fabricantes afirman que los aranceles” de la administración estadounidense “constituyen un freno para su sector”, señaló Bill Adams, de Comerica Bank.

“El sector manufacturero debería encontrarse en una posición más sólida a medida que (…) la demanda mundial se recupere, en un contexto de ligera caída de las tasas de interés (en Estados Unidos) y de un dólar más débil”, estimó Oren Klachkin, de Nationwide.

En cuanto a otros indicadores, los inversionistas esperan el miércoles el informe mensual sobre la creación de empleos en el sector privado para noviembre.

El viernes estarán atentos al índice de precios al consumidor PCE para el mes de septiembre, retrasado debido al cierre presupuestario (shutdown) de 43 días en Estados Unidos.

Dólar dólares
Este es el movimiento de la economía para la jornada de hoy. | Foto: Adobe Stock

En la bolsa, los valores asociados al sector de las criptomonedas sufrieron por la caída del bitcóin, como las plataformas de intercambio Coinbase (-4,76 %) y Robinhood (-4,09 %) o el “minero” (creador de moneda digital) Riot Platforms (-4,03 %).

La sesión también estuvo marcada por la caída de las acciones de Meta (-1,08 %), Alphabet (-1,65 %) o Broadcom (-4,19 %).

Noticias relacionadas

dólar ColombiaPrecio del dólar en Colombia

Noticias Destacadas

