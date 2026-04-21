Dólar amanece con poco movimiento en Colombia: precio oficial del 21 de abril

El dólar inició la cotización de este 21 de abril en un precio de $3.572, lo que significó una baja de $1 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.573.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.578. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.562. El precio promedio es de $3.568.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 64,25 millones, registrando además un volumen promedio de 409,23 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,09 %, llegando a las 97,995 unidades.

Precio del dólar Foto: Universal Images Group via Getty

Chile y EE. UU. dan un nuevo paso hacia la explotación de minerales críticos

Chile y Estados Unidos firmaron el lunes un memorando de entendimiento para explotar minerales críticos como el cobre o el litio, así como tierras raras, claves para fabricar tecnología de punta y vehículos eléctricos.

Estados Unidos busca acercarse a países productores de estas materias primas, en un contexto de transición energética global y de competencia con China, que actualmente tiene una posición dominante en este mercado.

Un día después de asumir la presidencia de Chile, el 11 de marzo, el ultraderechista José Antonio Kast firmó una declaración conjunta con Estados Unidos para desarrollar proyectos sobre minerales críticos.

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El memorando o protocolo de intenciones firmado este lunes representa un paso adicional hacia un acuerdo bilateral en esta materia, explicó la Cancillería chilena.

El documento “permitirá proyectar a Chile como un actor clave en la transición energética global”, dijo el canciller chileno Francisco Pérez Mackenna, en la ceremonia de suscripción en la sede del ministerio.

Por parte de Estados Unidos participó el subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional, Thomas DiNanno.

Chile es el principal productor mundial de cobre, con casi un cuarto de la oferta global, y el segundo de litio. En contraste, su participación en el mercado de tierras raras es marginal.

De acuerdo a la Cancillería chilena, el memorando “permite ordenar una agenda de cooperación concreta en ámbitos como financiamiento, innovación y desarrollo productivo”.

Acciones Foto: Getty Images

No se trata de un “tratado ni de un acuerdo vinculante, sino de un marco de cooperación que permite identificar oportunidades, facilitar inversión y promover mejores prácticas”, señaló.

Chile “mantiene plenamente su soberanía sobre los recursos naturales, sus decisiones regulatorias y sus procesos de autorización”, agregó la institución en un documento explicativo.