Dólar amanece este 24 de diciembre más barato: precio oficial para hoy

Así se mueve la moneda americana hoy en el mercado spot.

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 2:15 p. m.
Digitally Generated Image , 3D rendered
Digitally Generated Image , 3D rendered Foto: Getty Images

El dólar inició la cotización de este 24 de diciembre en un precio de $3.740, lo que significó una baja de $19 frente a la tasa representativa del mercado definida por la SuperFinanciera para hoy, que se ubica en $3.759.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.740. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.720. El precio promedio es de $3.726.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 33,50 millones, registrando además un volumen promedio de 683,67 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,02 %, llegando a las 97,590 unidades.

Así se mueve la moneda. Foto: Adobe Stock

Wall Street finalmente se convence del crecimiento estadounidense

La bolsa de Nueva York terminó al alza el martes impulsada por la imagen de una economía estadounidense en buena forma tras la publicación de la cifra de crecimiento en el tercer trimestre mayor a lo previsto, pese a temores sobre la política monetaria.

El índice Dow Jones subió el 0,16 %, el tecnológico Nasdaq avanzó un 0,57 % y el índice ampliado S&P 500 batió un nuevo récord en el cierre al llegar a 6.909,79 puntos (+0,46 %).

Estados Unidos tuvo un crecimiento anual del 4,3 % en el tercer trimestre, la cifra más alta en dos años. El resultado tomó por sorpresa a los mercados, que anticipaban una desaceleración de la actividad y proyectaban un crecimiento de un 3,2 %.

La Bolsa de Nueva York abrió a la defensiva: “La reacción por instinto fue: ¿si la economía es tan fuerte, la FED (Reserva Federal, banco central estadounidense) necesita todavía reducir sus tipos?”, dijo a la AFP Art Hogan, analista de B. Riley Wealth Management.

Pero ante “una cifra del PIB indiscutiblemente buena (…) el mercado llegó a la conclusión de que las noticias positivas son un buen augurio”, explicó Hogan.

Pero el analista de inversiones de eToro Bret Kenwell señaló que la confianza de los consumidores está en su nivel más bajo desde febrero de 2021.

Los operadores trabajan en el piso de la Bolsa de Valores de Nueva York durante las operaciones matutinas del 04 de marzo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
Así se mueven los mercados. Foto: Getty Images

“Pese a las cifras sólidas del PIB y un mercado de acciones en cifras récord, los consumidores sienten algo de ansiedad”, dijo Kenwell.

Ahora los inversionistas “están concentrados en las probabilidades de un rally navideño”, cuando las últimas sesiones del año favorecen al mercado.

El miércoles, víspera de Navidad, la bolsa de Nueva York operará tres horas menos para terminar

