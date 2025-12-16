Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial del 16 de diciembre

El dólar inició la cotización de este 16 de diciembre en un precio de $3.820, lo que significó un alza de $3 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.817.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.856. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.820. El precio promedio es de $3.839.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 163,66 millones, registrando además un volumen promedio de 631,91 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,21 % llegando a las 97,742 unidades.