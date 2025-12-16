Suscribirse

Divisas

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial del 16 de diciembre

Así se mueve la moneda hoy.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 2:18 p. m.
Dolar
Así se mueve la moneda hoy. | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 16 de diciembre en un precio de $3.820, lo que significó un alza de $3 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.817.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.856. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.820. El precio promedio es de $3.839.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 163,66 millones, registrando además un volumen promedio de 631,91 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,21 % llegando a las 97,742 unidades.

Noticia en desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Qué significa que el volcán Puracé se encuentre en alerta naranja? Lo que debe saber

2. “Baja, cochina y rastrera”: Gobierno Petro arremete contra senadores tras nueva derrota en el Congreso

3. Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 17 de diciembre de 2025

4. Miles de afectados por inundaciones en Estados Unidos: alertan las autoridades sobre efectos del clima

5. Se conoce preocupante detalle que tenía bus que cayó al abismo y mató a 17 personas, sobreviviente hizo revelación: “Alcancé a ver”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Precio del dólardólar hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.