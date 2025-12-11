Suscribirse

Divisas

Dólar baja este jueves, 11 de diciembre, en Colombia: precio del mercado oficial

Así se mueve la divisa en el mercado spot.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 2:10 p. m.
Dólar a la baja dolar dólares
El dólar cayó en la jornada de este 11 de diciembre | Foto: Getty Images/iStockphoto

El dólar inició la cotización de este 11 de diciembre en un precio de $ 3.820, lo que significó una baja de $ 36 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.854.

Dólar en Colombia

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.824. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.807. El precio promedio es de $ 3.814.

Contexto: Precio del dólar en casas de cambio para este 11 de diciembre: así se mueve la moneda

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 141,97 millones, registrando además un volumen promedio de 543,94 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,79 % llegando a las 97,990 unidades.

Así se mueve la moneda americana hoy. | Foto: getty images

China promete reforzar la demanda interna en una reunión clave sobre economía

Los máximos dirigentes de China se comprometieron a impulsar el consumo, estabilizar el mercado inmobiliario y crear más oportunidades de empleo en una reunión económica clave celebrada en Pekín, según informó el jueves la prensa estatal.

La llamada Conferencia Central de Trabajo Económico se celebra anualmente y define la futura orientación de la política económica, aunque las medidas concretas suelen anunciarse a principios del año siguiente.

A la reunión de este año, celebrada el miércoles y el jueves, asistieron los principales dirigentes chinos, incluido el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Qiang, quienes prometieron “ampliar continuamente la demanda interna” el próximo año, según la cadena estatal CCTV.

China ha tenido dificultades para mantener un crecimiento sólido tras la pandemia de covid, a lo que se suman una crisis de deuda en su enorme sector inmobiliario, un consumo crónicamente débil y un elevado desempleo juvenil.

Contexto: Lupa a la inflación: aunque cedió en noviembre, las presiones se mantienen y las alertas aumentan. Estas son las razones

Los dirigentes reunidos en la conferencia se comprometieron a “ampliar las oportunidades de empleo, mejorar la calidad del empleo y estabilizar el empleo para grupos clave como los graduados universitarios y los trabajadores migrantes”, dijo CCTV.

Los economistas llevan tiempo pidiendo a Pekín que se oriente hacia un modelo de crecimiento basado más en el gasto interno que en los motores tradicionales de décadas pasadas, como las exportaciones y la manufactura.

Chinese flags fly above apartment buildings in Beijing on April 12, 2025. China blasted President Donald Trump's tariffs on April 11 as a "numbers game" that "will become a joke", as Beijing raised reciprocal levies on US imports to 125 percent and said it would go no further. (Photo by GREG BAKER / AFP)
China promete reforzar la demanda interna. | Foto: AFP

Pese a los crecientes vientos en contra del comercio durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, las exportaciones de China han estado en auge.

Los datos oficiales publicados esta semana mostraron que el superávit comercial del gigante manufacturero ya ha superado el billón de dólares este año, un hito histórico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estalla nueva guerra en el Palacio de Nariño y el objetivo es Carlos Carrillo, el director de la UNGRD; ¿Gustavo Petro tomará partido?

2. Gustavo Petro habló del fantasma del “apagón” y reveló las reservas de energía que tiene Colombia

3. Niña de tres años que estaba desaparecida fue hallada asesinada y sus restos en un costal

4. Tormenta invernal que paraliza al norte de Estados Unidos: nieve extrema y caos en viajes

5. Daniel Palacios presentó 1,3 millones de firmas en la Registraduría para avalar su candidatura; hizo llamado a la unión

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Precio del dólar en Colombiadólar Colombia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.