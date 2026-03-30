Dólar bajó en Colombia este 30 de marzo: así se mueve la moneda

El dólar inició la cotización de este 30 de marzo en un precio de $3.659, lo que significó una baja de $9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.668.
En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.665. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.659. El precio promedio es de $3.660.
En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 5,75 millones, registrando además un volumen promedio de 638,88 millones.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,20 %, llegando a las 100.182 unidades.
Bolsas asiáticas se desploman y petróleo se dispara por incertidumbre de la guerra
El índice Nikkei de Japón cayó un 5 % en la apertura de las bolsas asiáticas el lunes y el surcoreano Kospi perdió más de un 4 %, luego de que los precios del petróleo volvieron a superar los 100 dólares por barril.
El Nikkei sucumbía un 5,16 % y el Kospi caía un 4,41 % a las 00H15 GMT del lunes, ante la ausencia de señales de una salida a la guerra en Oriente Medio.
El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió un 3,23 % a 102,86 dólares.
En tanto, el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, despuntaba un 2,95 % a 115,89 dólares el barril.
La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán escaló a una conflagración regional, con ataques iraníes contra países del Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, ruta clave para el tránsito de petróleo y gas, en una amenaza para la economía mundial.