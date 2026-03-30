Dólar bajó en Colombia este 30 de marzo: así se mueve la moneda

El dólar inició la cotización de este 30 de marzo en un precio de $3.659, lo que significó una baja de $9 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.668.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.665. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.659. El precio promedio es de $3.660.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 5,75 millones, registrando además un volumen promedio de 638,88 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,20 %, llegando a las 100.182 unidades.

Así se mueve la divisa hoy. Foto: Banco Unión

Bolsas asiáticas se desploman y petróleo se dispara por incertidumbre de la guerra

El índice Nikkei de Japón cayó un 5 % en la apertura de las bolsas asiáticas el lunes y el surcoreano Kospi perdió más de un 4 %, luego de que los precios del petróleo volvieron a superar los 100 dólares por barril.

El Nikkei sucumbía un 5,16 % y el Kospi caía un 4,41 % a las 00H15 GMT del lunes, ante la ausencia de señales de una salida a la guerra en Oriente Medio.

ANH dice que producción de petróleo en Colombia se mantiene sólida, en medio de reclamos por resultados de Ecopetrol

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, subió un 3,23 % a 102,86 dólares.

En tanto, el Brent del mar del Norte, referencia del mercado mundial, despuntaba un 2,95 % a 115,89 dólares el barril.

Bolsas asiáticas se desploman y petróleo se dispara por incertidumbre de la guerra. Foto: Getty Images

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán escaló a una conflagración regional, con ataques iraníes contra países del Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, ruta clave para el tránsito de petróleo y gas, en una amenaza para la economía mundial.