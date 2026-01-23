Dólar cambia de tendencia y se impulsa al alza: este es el precio oficial de este viernes 23 de enero

El dólar terminó la jornada de este viernes con una tendencia al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, afectando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 23 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a un precio de $3.650, lo que significó un aumento de $20 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.630.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $45, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.605.

Frente a la volatilidad de la moneda, se registraron movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que alcanzó durante la jornada es de $3.673, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.590. El promedio cotizado se ubicó en $3.638.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,680 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 826,95.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,63 %, llegando a las 97,560 unidades.

El oro se acerca a los 5.000 dólares la onza, tras incertidumbre de política estadounidense

El oro y la plata rozaron niveles históricos el viernes, acercándose respectivamente a los 5.000 y 100 dólares la onza, mientras los inversores buscan valores seguros ante la incertidumbre de la política estadounidense y una posible pérdida de independencia de la Reserva Federal (Fed).

“Los riesgos geopolíticos y la presidencia estadounidense atípica mantienen la demanda del metal amarillo elevada”, indica Kathleen Brooks, analista de XTB.

Los metales preciosos habían sido inicialmente impulsados esta semana por los intentos de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia y sus amenazas de imponer aranceles adicionales a los países que se opusieran.

A pesar de que el miércoles se retractó durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde el presidente estadounidense renunció a recurrir a la fuerza militar o a la coacción arancelaria, el oro continuó su ascenso.

Los frecuentes cambios de rumbo de la administración Trump alimentan un entorno incierto en Estados Unidos que aleja a los inversores del dólar y de los bonos del Tesoro.

El oro se acerca a los 5.000 dólares la onza, tras incertidumbre de política estadounidense Foto: GETTY IMAGES

Además, “los temores de una Fed bajo influencia contribuyen al alza de los metales preciosos” y afectan negativamente al dólar, añade Stephen Innes, de SPI AM.

El Departamento de Justicia estadounidense adelanta una investigación sobre el presidente de la Fed, Jerome Powell, basada en audiencias relativas a los trabajos de renovación de la sede del organismo.