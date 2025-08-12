Dólar cayó en Colombia este 12 de agosto: precio oficial de la divisa

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio con buen movimiento. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 12 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.019, lo que significó una reducción de $26 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $4.045.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de 1, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.020.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4.029, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.006. El promedio cotizado se encuentra en $4.017.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 954,64 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 673,70.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de -0,44 % llegando a las 97,927 unidades.

Mayoría de mercados asiáticos sube tras prórroga de tregua arancelaria entre EEUU y China

La mayoría de los mercados asiáticos subió el martes, luego de que los inversores acogieran con satisfacción la prórroga de la tregua arancelaria entre China y Estados Unidos, aunque esperan con recelo los datos de la inflación estadounidense a lo largo del día.

Ese esperado anuncio del presidente Donald Trump evita la reimposición de altos gravámenes por 90 días y permite a los funcionarios de Washington y Pekín seguir negociando hasta noviembre para resolver su disputa comercial.

El índice Nikkei 225 de Tokio subió 2,8% a un récord de 42.983,34 puntos, aunque se redujo levemente en horas de la tarde.

También se registraron alzas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Seúl, Taipéi, Bombay, Yakarta y Manila.

Por el contrario, las de Singapur y Wellington cayeron.

Para William Yang, analista del International Crisis Group, “Pekín estará encantado de continuar las negociaciones entre Estados Unidos y China, pero es poco probable que haga concesiones”.

De esa manera, con los aranceles de Trump ya fijados y las conversaciones con varios socios comerciales en curso, los mercados vuelven a centrar su atención en las perspectivas económicas y el impacto de la guerra comercial.

Lo primero será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que se publicará a lo largo de la jornada y que podría desempeñar un papel importante en la decisión de la Reserva Federal (banco central) sobre los tipos de interés.