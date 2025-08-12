Economía
Dólar cayó en Colombia este 12 de agosto: precio oficial de la divisa
La divisa se movió de manera importante este martes en Colombia.
El dólar terminó la jornada de este martes en un precio con buen movimiento. Durante todo el día mantuvo un comportamiento a la baja, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.
Para hoy 12 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.019, lo que significó una reducción de $26 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $4.045.
Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de 1, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.020.
Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4.029, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.006. El promedio cotizado se encuentra en $4.017.
En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 954,64 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 673,70.
A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de -0,44 % llegando a las 97,927 unidades.
Mayoría de mercados asiáticos sube tras prórroga de tregua arancelaria entre EEUU y China
La mayoría de los mercados asiáticos subió el martes, luego de que los inversores acogieran con satisfacción la prórroga de la tregua arancelaria entre China y Estados Unidos, aunque esperan con recelo los datos de la inflación estadounidense a lo largo del día.
Ese esperado anuncio del presidente Donald Trump evita la reimposición de altos gravámenes por 90 días y permite a los funcionarios de Washington y Pekín seguir negociando hasta noviembre para resolver su disputa comercial.
El índice Nikkei 225 de Tokio subió 2,8% a un récord de 42.983,34 puntos, aunque se redujo levemente en horas de la tarde.
También se registraron alzas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Sídney, Seúl, Taipéi, Bombay, Yakarta y Manila.
Por el contrario, las de Singapur y Wellington cayeron.
Para William Yang, analista del International Crisis Group, “Pekín estará encantado de continuar las negociaciones entre Estados Unidos y China, pero es poco probable que haga concesiones”.
De esa manera, con los aranceles de Trump ya fijados y las conversaciones con varios socios comerciales en curso, los mercados vuelven a centrar su atención en las perspectivas económicas y el impacto de la guerra comercial.
Lo primero será el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos, que se publicará a lo largo de la jornada y que podría desempeñar un papel importante en la decisión de la Reserva Federal (banco central) sobre los tipos de interés.
“El IPC es la tormenta que se avecina. Si las cifras son moderadas, el mercado respira. Si son elevadas, los rumores de estanflación se convierten en el único tema de conversación”, afirmó Stephen Innes, de SPI Asset Management.