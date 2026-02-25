Dólar cerró a la baja en Colombia: precio que registró al cierre de este 25 de febrero

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 25 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.687, lo que significó una reducción de $16 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.703.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $10, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.697.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.717, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.685. El promedio cotizado se encuentra en $3.703.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,389 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 837,74.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,15 %, llegando a las 97,622 unidades.

EE.UU. anuncia nuevas sanciones contra Irán para aplicar la “máxima presión”

Estados Unidos anunció el miércoles nuevas sanciones contra Irán, como parte de su campaña de “máxima presión” antes de la nueva ronda de negociaciones entre ambas partes en Ginebra.

El presidente Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones a Teherán con ataques si no firma un acuerdo sobre su programa nuclear.

Las últimas sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tienen como objetivo a más de 30 individuos, entidades y buques que, según afirma, facilitan “ventas ilícitas de petróleo iraní”, así como la producción de armas en el país.

El Departamento del Tesoro detalla una lista de buques que operan “como parte de la flota en la sombra de Irán, que transporta petróleo y productos petrolíferos iraníes a mercados extranjeros”.

“Irán explota los sistemas financieros para vender petróleo ilícito, blanquear los ingresos, adquirir componentes para sus programas de armas nucleares y convencionales, y apoyar a sus grupos terroristas”, acusó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en un comunicado.

El gobierno Trump seguirá aplicando “la máxima presión sobre Irán para dañar las capacidades armamentísticas del régimen y su apoyo al terrorismo”, detalló el comunicado.

En su discurso sobre el estado de la Unión el martes por la noche, Trump acusó a Teherán de albergar “siniestras ambiciones nucleares”.

EE.UU. anuncia nuevas sanciones contra Irán para aplicar la “máxima presión” Foto: AP

Trump ha ordenado un enorme despliegue militar alrededor del Golfo.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, ha reiterado en cambio que existe una “perspectiva favorable” sobre esas conversaciones entre ambas partes.