Dólar cerró al alza en Colombia: precio oficial del mercado este 30 de marzo

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al alza, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 30 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.671, lo que significó un incremento de $4 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.668.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $12, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.659.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.678, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.659. El promedio cotizado se encuentra en $3.670.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 795,27 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 576,28.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,41 % llegando a las 100,390 unidades.

El dólar es una moneda clave para la economía colombiana. Foto: Adobe Stock

Un petrolero ruso se acerca a Cuba a pesar del bloqueo de EE.UU.

Un petrolero ruso sometido a sanciones estadounidenses tiene previsto llegar a Cuba el martes, a pesar de un bloqueo de facto del combustible impuesto por Estados Unidos a la isla, que sufre una grave escasez de energía.

El Anatoly Kolodkin, que transporta 730.000 barriles de crudo, avanzaba el noreste de Cuba el domingo, de acuerdo con el rastreador marítimo MarineTraffic.

El petrolero, que navega a 12 nudos, tiene ahora prevista su llegada al puerto occidental de Matanzas el martes. Anteriormente se esperaba que llegara el lunes.

Sería el primer cargamento de petróleo que llega a la isla desde enero y aportaría un alivio temporal a un país de 9,6 millones de habitantes que atraviesa una crisis energética y económica cada vez más profunda.

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La isla comunista perdió a su principal aliado regional y proveedor de petróleo en enero, Venezuela, cuando las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó anteriormente con imponer aranceles a cualquier país que enviara petróleo a Cuba e incluso ha sugerido la posibilidad de “tomar” la isla.

Pero este domingo, Trump dijo que no tiene ningún problema con que Moscú entregue petróleo a Cuba.

“Cuba está acabada, tienen un mal régimen, tienen dirigentes muy malos y corruptos, y consigan o no un barco de petróleo, no va a importar”, dijo Trump a periodistas.

Un petrolero ruso se acerca a Cuba a pesar del bloqueo de EE.UU. Foto: AFP

“Yo preferiría dejar que entre, ya sea de Rusia o de cualquier otro, porque la gente necesita calefacción, refrigeración y todas las demás cosas que se necesitan”, agregó el mandatario estadounidense.

Jorge Piñón, experto en el sector energético de Cuba de la Universidad de Austin, en Texas, expresó su sorpresa de que Estados Unidos no intentara interceptar el buque cisterna ruso antes de que se acercara tanto a Cuba.