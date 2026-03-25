Divisas

Dólar cerró barato en Colombia: precio oficial de este 25 de marzo

Esta fue la variación de la moneda al cierre.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 2:41 p. m.
Así terminó el dólar la jornada de hoy
Así terminó el dólar la jornada de hoy Foto: El País

El dólar terminó la jornada de este miércoles a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para este 25 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en $3.681, lo que significó una reducción de $19 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada, que es de $3.700.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $1, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.680.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.699, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.675. El promedio cotizado se encuentra en $3.688.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,104 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 632,47.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,19 % llegando a las 99,435 unidades.

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Esto es lo que debe saber sobre la cotización del dólar hoy. Foto: Banco Unión

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La Bolsa de Nueva York abrió al alza este miércoles, impulsada por las esperanzas de un final del conflicto en Oriente Medio, lo que hizo caer los precios de la energía y atenúa las perspectivas de inflación.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 1,15%, el índice Nasdaq ganaba un 1,16% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,95%.

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Es importante recordar que el precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6% este miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán.

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Irán es el segundo país con mayores reservas de gas en el mundo. Foto: Getty Images