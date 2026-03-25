Dólar cerró barato en Colombia: precio oficial de este 25 de marzo

El dólar terminó la jornada de este miércoles a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para este 25 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en $3.681, lo que significó una reducción de $19 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada, que es de $3.700.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $1, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.680.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.699, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.675. El promedio cotizado se encuentra en $3.688.

Sindicato y accionistas presionan, pero Ecopetrol mantiene a Roa como presidente: la junta directiva se pronunció nuevamente

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,104 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 632,47.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,19 % llegando a las 99,435 unidades.

Esto es lo que debe saber sobre la cotización del dólar hoy. Foto: Banco Unión

Wall Street recupera la calma tras moderación de precios del petróleo

La Bolsa de Nueva York abrió al alza este miércoles, impulsada por las esperanzas de un final del conflicto en Oriente Medio, lo que hizo caer los precios de la energía y atenúa las perspectivas de inflación.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 1,15%, el índice Nasdaq ganaba un 1,16% y el índice ampliado S&P 500 avanzaba un 0,95%.

Así fue el incómodo momento entre Gustavo Petro y su directora de Planeación Nacional: le dijo que no se había leído la Constitución

Es importante recordar que el precio del barril de Brent, referencia del mercado petrolero mundial, cayó casi un 6% este miércoles después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, presentara un plan de paz a Irán.