Dólar cerró barato en Colombia: precio oficial para este 27 de marzo

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 27 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.666, lo que significó una reducción de $9 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.675.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $18, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.684.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.695, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.658. El promedio cotizado se encuentra en $3.668.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,024 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 701,817.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,27 %, llegando a las 99,982 unidades.

La cotización del dólar se mueve en un escenario volátil. Foto: El País

Transacciones sospechosas con petróleo antes de anuncio de Trump desatan indignación

Una ola de ventas en el mercado del petróleo minutos antes de un anuncio de Donald Trump el lunes desató sospechas entre operadores y responsables políticos, muchos de los cuales vieron indicios de uso de información privilegiada.

En el espacio de dos minutos, varios miles de productos financieros basados en el precio del petróleo cambiaron de manos el lunes hacia las 10:50 GMT, un volumen inusual frente a los pocos cientos que suelen negociarse en ese mismo lapso de tiempo.

Al mismo tiempo, los mismos actores apostaban masivamente por una subida de la Bolsa de Nueva York.

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Apenas un cuarto de hora más tarde, Donald Trump daba cuenta, en un mensaje publicado en su red Truth Social, de conversaciones “productivas” con Irán.

Se trataba de un cambio de tono radical para el presidente estadounidense, que el sábado había dado 48 horas a la República Islámica para reabrir el estrecho de Ormuz, bajo amenaza de ataques contra sus infraestructuras energéticas.

El valor teórico de estos productos alcanzaba varios cientos de millones de dólares.

Transacciones sospechosas con petróleo antes de anuncio de Trump desatan indignación Foto: The White House

Según los cálculos para la AFP de un operador de mercado, estas transacciones podrían haber generado varias decenas de millones de dólares de beneficios gracias a la brusca caída de las cotizaciones del crudo y al salto de Wall Street que siguieron a la comunicación de Trump.