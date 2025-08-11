Dólar cerró con poca variación en Colombia: precio oficial para este 11 de agosto

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento con movimientos descendentes, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 11 de agosto, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $4.034, lo que significó una variación de $0 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $4.034.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $25, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $4.059.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $4,071, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $4.025. El promedio cotizado se encuentra en $4.045.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 889,53 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 620,75.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,35 % llegando a las 98,352 unidades.

El dólar es una divisa clave en la economía del país. | Foto: Getty Images

Wall Street abre estable, prudente antes de datos de inflación

La Bolsa de Nueva York abrió cerca del equilibrio el lunes, a la espera de nuevos datos de inflación y con los inversores también atentos a los desarrollos en el plano geopolítico.

En las primeras operaciones, el índice Dow Jones subía un 0,07%, el Nasdaq avanzaba un 0,04% y el S&P 500 un 0,04%.

De otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que las negociaciones con China transcurren “bastante bien”, horas antes de que expire la tregua arancelaria entre las dos potencias mundiales.

“Veremos qué sucede (...) La relación entre el presidente Xi (Jinping) y yo es muy buena”, añadió Trump en rueda de prensa.

El republicano también aprovechó para anunciar que el gobierno federal tomará el control de la seguridad de Washington y desplegará a la guardia nacional para combatir la delincuencia porque, según él, la capital está “invadida por pandillas violentas”.

Trump ha causado un fuerte efecto en los mercados. | Foto: Adobe Stock