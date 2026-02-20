Dólar cerró el mercado al alza: precio oficial del 20 de febrero

El dólar terminó la jornada de este viernes al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que impactó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 20 de febrero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.704, lo que significó un incremento de $5 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.695.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $10, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.694.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.717, mientras que el precio más bajo registrado fue de $3.667. El promedio cotizado se ubicó en $3.691.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,374 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 747.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,14 %, llegando a las 97,725 unidades.

El dólar bajó en la jornada de este 20 de febrero. Foto: getty images

La economía de EE. UU. creció menos de lo previsto en el último trimestre de 2025

La actividad económica de Estados Unidos creció mucho menos de lo esperado en los últimos meses de 2025, indicaron el viernes datos oficiales que cierran el primer año del regreso de Donald Trump a la presidencia.

Trump atribuyó la desaceleración del PIB al prolongado cierre presupuestario del gobierno el año pasado, del cual responsabilizó a los legisladores demócratas, según un mensaje publicado en las redes antes de la difusión de los datos.

La mayor economía del mundo se expandió a una tasa anualizada del 1,4 % en el trimestre de octubre a diciembre de 2025, informó el Departamento de Comercio.

La cifra está significativamente por debajo del 2,5 % interanual que los analistas habían pronosticado para el trimestre, según el consenso publicado por MarketWatch.

A su vez, el crecimiento del Producto Bruto Interno (PIB) para todo el año se situó en 2,2 % en 2025, por debajo del 2,8 % del año anterior.

“El cierre demócrata le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PIB”, escribió el mandatario republicano en su plataforma Truth Social.

También insistió en que la Reserva Federal (Fed, banco central) debe recortar sus tasas, claves para definir los costos del endeudamiento. “TASAS DE INTERÉS MÁS BAJAS”, escribió, al arremeter nuevamente contra el presidente saliente Jerome Powell, por no reducirlas de forma más agresiva.

La economía de EE.UU. creció menos de lo previsto en el último trimestre de 2025 Foto: Adobe Stock

Desde su regreso al poder en enero de 2025, Trump exige un fuerte recorte de las tasas de la Fed para impulsar la economía.

Los analistas esperan que cualquier impacto sobre el crecimiento económico derivado de la parálisis presupuestaria de octubre y mediados de noviembre sea temporal.