Dólar cerró en Colombia estable: así finaliza la semana; precio oficial del 13 de marzo

El dólar terminó la jornada de este viernes en un precio de $3,697. Durante todo el día mantuvo un comportamiento al alza, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 13 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.697, lo que significó una baja de $3 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.700.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $35, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.662.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente altos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.715, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.650. El promedio cotizado se encuentra en $3.685.

Así se repartirán los $8,6 billones de la emergencia económica. Ya fueron adicionados al Presupuesto 2026

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,395 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 707,42.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,74 % llegando a las 100,497 unidades.

Así se mueve la moneda. Foto: Adobe Stock

Barril de petróleo Brent subió 11% en la semana y 42% desde inicio de guerra en Medio Oriente

Las cotizaciones del barril de Brent, referencia internacional para el petróleo, han subido más de un 42% desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, ante la caída de las entregas de hidrocarburos provenientes del Golfo Pérsico.

Su precio pasó de 72,48 dólares el barril el 27 de febrero a 103,14 dólares el viernes en la noche, es decir, un incremento de más del 42% en el período y del 11% en la semana.

Su equivalente estadounidense, el barril de WTI, aumentó más de un 47% desde el inicio del conflicto hasta 98,71 dólares.

Los precios del barril de petróleo se situaban este viernes ligeramente por encima de los 100 dólares, con las bolsas a la baja tras días de volatilidad por la guerra en Oriente Medio.

Irán ha respondido a la ofensiva de Estados Unidos e Israel bloqueando el estrecho de Ormuz, por donde circula una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, y ha atacado infraestructura energética en el Golfo.

Gremios y técnicos reaccionan tras nuevos decretos del Gobierno Petro: “Un precedente peligroso”

Eso tensionó los precios del petróleo que, a pesar de una liberación récord de reservas estratégicas, superó el jueves el umbral de los 100 dólares.

Sin embargo, el anuncio de Estados Unidos de flexibilizar en parte las sanciones al petróleo ruso parece haber frenado por ahora el encarecimiento del crudo y, consecuentemente, el descalabro en las bolsas.

Sobre las 16H30 GMT, el barril del Brent del mar del Norte, referente del mercado europeo, subía 1,06%, hasta 102,03 dólares. El barril WTI, su equivalente estadounidense, ganaba 1,6%, hasta los 97,30 dólares.

“Los mercados siguen dominados por las tensiones en torno al estrecho de Ormuz y las variaciones de los precios del petróleo”, afirmaron los analistas de Natixis.

Barril de petróleo Brent subió 11% en la semana y 42% desde inicio de guerra en Medio Oriente. Foto: Getty Images

A la misma hora los principales índices de Nueva York cotizaban casi en equilibro: Dow Jones (+0,1%), Nasdaq (-0,6%) y S&P 500 (-0,3%).

En Europa, las principales bolsas cerraron en rojo, afectadas por la continuación de la guerra. París bajó 0,91%, Londres retrocedió 0,43%, Madrid cedió un 0,47%, Milán el 0,31% y Fráncfort 0,60%