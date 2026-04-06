Dólar cerró la jornada de este lunes al alza en Colombia: revirtió la tendencia este 6 de abril

El dólar terminó la jornada de este lunes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 6 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $ 3.685, lo que significó un incremento de $ 10 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la SuperFinanciera para la jornada actual, que es de $ 3.675.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 40, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.645.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $ 3.689, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $ 3.640. El promedio cotizado se encuentra en $ 3.664.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.056 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 825,95.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,05 % llegando a las 99,802 unidades.

El dólar baja en Colombia. Así se mueve hoy. Foto: Adobe Stock

Precios del petróleo superan los 110 dólares el barril tras amenazas de Trump

Los precios del petróleo llegaron a superar el lunes la barrera de los 110 dólares el barril, impulsados por el conflicto en Oriente Medio y las amenazas de Donald Trump de destruir infraestructuras civiles de Irán.

Tras haber rebasado ese umbral alrededor de las 02H00 GMT, tanto el West Texas Intermediate (WTI) como el Brent del Mar del Norte cotizaban a la baja.

Hacia las 07H30 GMT, el barril de WTI, de referencia para Estados Unidos, perdía 0,7 % a 100,75 dólares.

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El Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial, aumentaba 0,2% a 109,20 dólares el barril a la misma hora.

Trump advirtió el domingo que destruirá puentes y plantas energéticas iraníes si la república islámica no reabre el tránsito naval por el estrecho de Ormuz, por donde solía transitar el 20 % de la producción petrolera mundial.

Irán bloquea el paso por el estrecho desde el estallido de la guerra el 28 de febrero.

En Japón, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró en alza sumando 0,6 %.

Precios del petróleo superan los 110 dólares el barril tras amenazas de Trump Foto: Getty Images

Por su parte, el índice Kospi de la bolsa de Seúl terminó ganando 1,4 %. Otras bolsas asiáticas no operaron por el feriado del lunes de Pascua.