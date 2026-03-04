Dólar cerró más barato en Colombia este miércoles: precio oficial para este 4 de marzo

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 4 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.747, lo que significó una reducción de $50 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.797.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $33, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.780.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.780, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.731. El promedio cotizado se encuentra en $3.751.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,480 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 723,92.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,26 % llegando a las 98,725 unidades.

La moneda estadounidense se ha movido en un escenario volátil. Foto: El País

Reservas de petróleo aumentaron más de lo previsto la semana pasada en EE.UU.

Las reservas comerciales de petróleo crudo aumentaron algo más de lo previsto la semana pasada en Estados Unidos, según cifras publicadas el miércoles por la agencia de información energética estadounidense EIA.

Durante el período de siete días que finalizó el 27 de febrero, estas reservas aumentaron en 3,5 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba un incremento de 3 millones, según una encuesta de la agencia Bloomberg.

Sin contra las reservas estratégicas, los inventarios se situaron en 439,3 millones de barriles, su nivel más alto desde mayo.

Las reservas estratégicas se mantuvieron en el nivel del período anterior, en 415,4 millones de barriles.

Las perturbaciones generadas por el conflicto desatado el 28 de febrero en Oriente Medio, una región que concentra importantes productores de petróleo, son susceptibles de modificar las importaciones y exportaciones estadounidenses.

La semana pasada, la EIA registró una caída simultánea de las importaciones (-5%) y de las exportaciones (-7%). La producción estadounidense se mantuvo estable en 13,70 millones de barriles diarios y las refinerías operaron al 89,2% de su capacidad.

Reservas de petróleo aumentaron más de lo previsto la semana pasada en EE.UU. Foto: ADOBE STOCK

La cantidad de productos entregados al mercado estadounidense, indicador implícito de la demanda, disminuyó más de un 7%.