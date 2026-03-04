Divisas

Dólar cerró más barato en Colombia este miércoles: precio oficial para este 4 de marzo

Así fluctuó la moneda hoy.

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 3:07 p. m.
El dólar bajó en la jornada de este 4 de marzo.
El dólar bajó en la jornada de este 4 de marzo.

El dólar terminó la jornada de este miércoles en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, beneficiando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 4 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.747, lo que significó una reducción de $50 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.797.

Dólar en Colombia

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $33, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.780.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.780, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.731. El promedio cotizado se encuentra en $3.751.

Deuda del sistema de salud se dispara y los pacientes son las principales víctimas: así va la cartera vencida con farmacéuticas

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,480 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 723,92.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,26 % llegando a las 98,725 unidades.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense se ha movido en un escenario volátil.

Reservas de petróleo aumentaron más de lo previsto la semana pasada en EE.UU.

Las reservas comerciales de petróleo crudo aumentaron algo más de lo previsto la semana pasada en Estados Unidos, según cifras publicadas el miércoles por la agencia de información energética estadounidense EIA.

Durante el período de siete días que finalizó el 27 de febrero, estas reservas aumentaron en 3,5 millones de barriles, mientras que el mercado esperaba un incremento de 3 millones, según una encuesta de la agencia Bloomberg.

Sin contra las reservas estratégicas, los inventarios se situaron en 439,3 millones de barriles, su nivel más alto desde mayo.

Compra y reventa de gas puede generar aumentos de precios que la SuperServicios tiene bajo la lupa

Las reservas estratégicas se mantuvieron en el nivel del período anterior, en 415,4 millones de barriles.

Las perturbaciones generadas por el conflicto desatado el 28 de febrero en Oriente Medio, una región que concentra importantes productores de petróleo, son susceptibles de modificar las importaciones y exportaciones estadounidenses.

La semana pasada, la EIA registró una caída simultánea de las importaciones (-5%) y de las exportaciones (-7%). La producción estadounidense se mantuvo estable en 13,70 millones de barriles diarios y las refinerías operaron al 89,2% de su capacidad.

Para 2025, se prevé una caída en las utilidades de Ecopetrol superior al 30 por ciento.
Reservas de petróleo aumentaron más de lo previsto la semana pasada en EE.UU.

La cantidad de productos entregados al mercado estadounidense, indicador implícito de la demanda, disminuyó más de un 7%.

