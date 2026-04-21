Dólar cerró más caro en Colombia pero con poco movimiento: precio oficial del 21 de abril

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, que tuvo cierto impacto en el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 21 de abril, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.579, lo que significó un incremento de $6 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.573.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $7, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.572.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.587, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.559. El promedio cotizado se encuentra en $3.576.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.055 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 578,50.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,35 % llegando a las 98,245 unidades.

La cotización del dólar se movió de manera volátil. Foto: El País

Las bolsas europeas cierran con pérdidas

Las principales bolsas europeas cerraron a la baja este martes, ante la creciente incertidumbre sobre el cese al fuego en Oriente Medio a medida que se acerca el fin de la tregua entre Estados Unidos e Irán.

París perdió un 1,14%, Londres un 1,05%, Fráncfort un 0,60%, Milán un 0,63% y Madrid un 0,65%.

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En cambio, los precios del petróleo repuntaron: hacia las 15H40 GMT, la cotización del barril de Brent del mar del Norte, con entrega en junio, subía un 2,78% hasta los 93,50 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, con entrega en mayo, subía un 4,34% hasta los 93,50 dólares.