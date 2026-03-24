Dólar cierra la tarde del martes 24 de marzo de 2026 más barato

El dólar terminó la jornada de este martes en un precio a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, favoreciendo el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 24 de marzo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.677, lo que significó una reducción de $27 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.704.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $ 48, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.725.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.725, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.667. El promedio cotizado se encuentra en $3.700.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1.361 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 743,7.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de un 0,40 %, llegando a las 99,450 unidades.

El dólar fluctuó al alza hoy. Foto: El País

Economía internacional

El precio del barril de Brent volvió a superar los 100 dólares este martes por la cautela de los inversores sobre la posibilidad de una salida negociada a la guerra en Oriente Medio.

La jornada bursátil comenzó con un tono positivo en Asia después de que el presidente Donald Trump afirmara el lunes que Estados Unidos mantenía conversaciones “muy buenas” con Irán y anunciara que suspendía los ataques previstos contra la infraestructura energética de la república islámica.

Pero la incertidumbre sobre las negociaciones, que las autoridades de Irán desmintieron, volvió a impulsar el petróleo.

El barril de Brent del mar del Norte, referencia internacional, subía un 4,2 %, hasta los 104,09 dólares hacia las 16H30 GMT. En tanto, el West Texas Intermediate (WTI), referente del mercado estadounidense, ganaba un 5 %, hasta los 92,49 dólares.

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“La guerra en Irán no se ha terminado y el estrecho de Ormuz sigue cerrado”, dijo Kathleen Brooks, directora de investigación en XTB.

La subida del petróleo perjudicó a las bolsas en Europa durante la operativa, aunque las plazas lograron recuperarse y cerraron con ganancias leves o pérdidas marginales. La bolsa de París cerró con un alza de un 0,23 %, Londres 0,72 %, Milán 0,42 % y Madrid ganó un 0,18 %. Fráncfort, en cambio, terminó con una caída de un 0,07 %.

*Con información de AFP.