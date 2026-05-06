Dólar cerró a la baja este miércoles 6 de mayo: la divisa registró fuerte reducción en su valor

El dólar terminó la jornada de este miércoles a la baja. Durante todo el día mantuvo un comportamiento estable, lo que benefició el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Precio del dólar este 6 de mayo. La moneda cambia tendencia y arranca más barata en la jornada

Para hoy 6 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores a un precio de $3.710, lo que significó una reducción de $13 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que fue de $3.723.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $25, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.685.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente volátiles. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada fue de $3.795, mientras que el precio más bajo registrado al cierre fue de $3.678. El promedio cotizado se encuentra en $3.706.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 2,903 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 980,7.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,02 %, llegando a las 98,784 unidades.

Economía internacional

La creación de empleo en el sector privado de Estados Unidos se ubicó en abril muy por encima de las expectativas, indicó el miércoles la encuesta periódica de ADP/Stanford Lab.

Miles de ciudadanos y extranjeros buscan mes a mes lograr conseguir un buen empleo en Estados Unidos. Foto: Getty Images

Los empleadores privados sumaron 109.000 puestos de trabajo, el ritmo más veloz de creación de empleo desde enero de 2025, según ADP. Los economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal habían previsto 84.000.

Las cifras se publican dos días antes de que el gobierno estadounidense divulgue sus datos oficiales de empleo. Esta encuesta suele tomarse como una señal de la evolución del mercado laboral, aunque los informes puedan diferir.

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“Las pequeñas y grandes empresas están contratando, pero notamos debilidad en la franja de las medianas empresas”, dijo la economista jefe de ADP, Nela Richardson.

Según ADP, “la fortaleza sostenida del sector sanitario, junto con un repunte del comercio, el transporte y los servicios públicos, impulsó la aceleración de la contratación del mes pasado”.

Los sueldos de los empleados que permanecieron en sus puestos de trabajo aumentaron 4,4 % interanual en abril, lo que supone una desaceleración en la subida salarial con respecto a marzo (4,5 %).

*Con información de AFP.