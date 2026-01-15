Dólar cierra más caro en Colombia: precio oficial del 15 de enero

El dólar terminó la jornada de este jueves en un precio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, perjudicando el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy 15 de enero, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.688, lo que significó un incremento de $33 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.655.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $2, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.690.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente elevados. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.712, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.655. El promedio cotizado se encuentra en $3.687.

En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,766 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 641,155.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,22 % llegando a las 99,125 unidades.

Esta es la variación del dólar para la jornada de este 15 de enero. Foto: Banco Unión

Wall Street sube impulsada por los semiconductores

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el jueves impulsada por el sector de los semiconductores, que recibió el viento de cola de los buenos resultados trimestrales de TSMC y la fuerte caída de los precios del petróleo.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía 0,29%, el Nasdaq ganaba 0,93% y el S&P 500 avanzaba 0,64%.

De otro lado, Donald Trump amenazó el jueves con desplegar militares en Mineápolis, donde las protestas por la actuación de los agentes de migración aumentaron después de que en la víspera un miembro del ICE hiriera de bala a un hombre.

La ciudad del norteño estado de Minnesota es escenario de protestas contra el servicio de migración desde la semana pasada por la muerte de una mujer estadounidense de 37 años a manos de uno de sus agentes.

Esta es la variación del dólar para la jornada de este 15 de enero. Foto: Captura de pantalla X@CasaBlanca

La ira de la población aumentó después de que un agente del ICE hiriera de bala a un venezolano el miércoles.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional”, que le otorga el poder de desplegar militares en territorio nacional, declaró Trump en la red Truth Social.