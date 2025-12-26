Divisas

Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 26 de diciembre

Esta es la fluctuación de la moneda hoy.

Redacción Semana
26 de diciembre de 2025, 12:04 p. m.
La moneda estadounidense se encuentra a la baja
La moneda estadounidense se encuentra a la baja

El dólar es una moneda clave para la economía global debido a su solidez como divisa de reserva internacional. Además, facilita a los inversionistas y gobiernos la realización de transacciones estratégicas, como la liquidación de pagos por exportaciones e importaciones de bienes y servicios entre países, la ejecución de inversiones internacionales en cartera, la obtención de financiamiento y la fijación de precios de materias primas como el petróleo y el oro.

En Colombia, durante los últimos meses, la divisa ha registrado un precio a la baja, lo que la ha hecho más atractiva para inversionistas, ahorradores y viajeros, que compran recurrentemente esta moneda en casas de cambio. Estos establecimientos permiten la adquisición de la divisa sin tantos trámites y sin tener que firmar numerosos documentos.

Dólar Dólares
Este es el movimiento del dólar.

Si desea conocer cuál es el precio del dólar, preste atención a estos valores:

Precio del dólar para este 26 de diciembre: así se mueve

Este viernes, 26 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,679.63 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,818.89.

Estos precios de referencia se calculan diariamente a partir de una muestra de casas de cambio y pueden variar según el tiempo y la ciudad en la que se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7183,838120
Cali3,6853,855170
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7103,75040
Medellín3,6393,796157
Pereira3,6603,780120
Tenga en cuenta los precios.

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Viernes 26 de diciembre de 20253679.633818.893706.94
Jueves 25 de diciembre de 20253679.633818.893706.94
Miércoles 24 de diciembre de 20253682.593819.633759.48
Martes 23 de diciembre de 20253684.073817.783792.59
Lunes 22 de diciembre de 20253692.223824.443817.93
Domingo 21 de diciembre de 20253702.593834.073817.93
Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7303,830100
Cambios Kapital3,7003,820120
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7103,820110
El Condor Cambios3,7203,820100
EuroDolar3,7303,830100
Latin Cambios3,7303,830100
Miss Money Cambios3,7403,840100
Economia
Así fluctúa el dólar en casas de cambio.

A diferencia de los mercados oficiales, es importante saber que el mercado de casas de cambio define sus precios autónomamente. Es decir, no depende de ninguna entidad oficial para hacerlo, sino que lo hacen teniendo en cuenta el mercado, los precios de la competencia, entre otros.

