Dólar en casas de cambio: así fluctúa este 26 de diciembre

El dólar es una moneda clave para la economía global debido a su solidez como divisa de reserva internacional. Además, facilita a los inversionistas y gobiernos la realización de transacciones estratégicas, como la liquidación de pagos por exportaciones e importaciones de bienes y servicios entre países, la ejecución de inversiones internacionales en cartera, la obtención de financiamiento y la fijación de precios de materias primas como el petróleo y el oro.

En Colombia, durante los últimos meses, la divisa ha registrado un precio a la baja, lo que la ha hecho más atractiva para inversionistas, ahorradores y viajeros, que compran recurrentemente esta moneda en casas de cambio. Estos establecimientos permiten la adquisición de la divisa sin tantos trámites y sin tener que firmar numerosos documentos.

Este es el movimiento del dólar. Foto: Adobe Stock

Si desea conocer cuál es el precio del dólar, preste atención a estos valores:

Precio del dólar para este 26 de diciembre: así se mueve

Este viernes, 26 de diciembre, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,679.63 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,818.89.

Prosperidad Social entregará plata a tres millones de adultos mayores: verifique si es beneficiario

Estos precios de referencia se calculan diariamente a partir de una muestra de casas de cambio y pueden variar según el tiempo y la ciudad en la que se encuentren.

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,718 3,838 120 Cali 3,685 3,855 170 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,710 3,750 40 Medellín 3,639 3,796 157 Pereira 3,660 3,780 120

Tenga en cuenta los precios. Foto: Getty Images

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Viernes 26 de diciembre de 2025 3679.63 3818.89 3706.94 Jueves 25 de diciembre de 2025 3679.63 3818.89 3706.94 Miércoles 24 de diciembre de 2025 3682.59 3819.63 3759.48 Martes 23 de diciembre de 2025 3684.07 3817.78 3792.59 Lunes 22 de diciembre de 2025 3692.22 3824.44 3817.93 Domingo 21 de diciembre de 2025 3702.59 3834.07 3817.93

Ojo al dato; este es el ranking de los 10 multimillonarios que más dinero ganaron en 2025

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,730 3,890 160 Amerikan Cash 3,730 3,830 100 Cambios Kapital 3,700 3,820 120 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,710 3,820 110 El Condor Cambios 3,720 3,820 100 EuroDolar 3,730 3,830 100 Latin Cambios 3,730 3,830 100 Miss Money Cambios 3,740 3,840 100

Así fluctúa el dólar en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

A diferencia de los mercados oficiales, es importante saber que el mercado de casas de cambio define sus precios autónomamente. Es decir, no depende de ninguna entidad oficial para hacerlo, sino que lo hacen teniendo en cuenta el mercado, los precios de la competencia, entre otros.