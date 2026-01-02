Divisas

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa para este 2 de enero

Tenga en cuenta el comportamiento de la moneda hoy.

Redacción Semana
2 de enero de 2026, 12:37 p. m.
Así se mueve la moneda americana hoy en este mercado.
Así se mueve la moneda americana hoy en este mercado.

Durante los últimos meses, el dólar americano cedió terreno en Colombia, con una tasa de cambio incluso inferior a los $3.700, volviéndolo atractivo para ahorradores, inversionistas y viajeros que optan por esta divisa para generar una rentabilidad y usarla como un activo refugio.

Los analistas han apuntado a que en 2026, con los hechos geopolíticos, financieros y de otra índole, la moneda podría repuntar fuertemente y volver a superar la barrera de los $4.000, por lo que es importante analizar su comportamiento.

Economia
Así se mueve la moneda americana hoy en este mercado.

Las casas de cambio son establecimientos clave para quienes desean adquirir divisas a un precio atractivo y sin tanto trámite o papeleo, por lo que aquí le mostramos algunos de los valores:

Precio del dólar en casas de cambio este 2 de enero

Este viernes 2 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,685.38 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,821.35.

Macroeconomía

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Así se mueve la moneda americana hoy en este mercado.
Así se mueve la moneda americana hoy en este mercado. Foto: ADOBE STOCK

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7363,846110
Cali3,6503,840190
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7503,78535
Medellín3,6273,790163
Pereira3,7003,78080
Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Viernes 2 de enero de 20263685.383821.353757.08
Jueves 1 de enero de 20263685.383821.353757.08
Miércoles 31 de diciembre de 20253689.623821.353757.08
Martes 30 de diciembre de 20253692.693823.653706.97
Lunes 29 de diciembre de 202536803811.543716.05
Domingo 28 de diciembre de 20253681.543816.923716.05
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Así se mueve la moneda americana hoy en este mercado. Foto: Getty Images

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7503,850100
Cambios Kapital3,7403,840100
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7303,830100
El Cóndor Cambios3,7503,850100
EuroDolar3,7403,850110
Latin Cambios3,7503,850100
Miss Money Cambios3,7403,840100

Noticias Destacadas