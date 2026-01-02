Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa para este 2 de enero

Durante los últimos meses, el dólar americano cedió terreno en Colombia, con una tasa de cambio incluso inferior a los $3.700, volviéndolo atractivo para ahorradores, inversionistas y viajeros que optan por esta divisa para generar una rentabilidad y usarla como un activo refugio.
Los analistas han apuntado a que en 2026, con los hechos geopolíticos, financieros y de otra índole, la moneda podría repuntar fuertemente y volver a superar la barrera de los $4.000, por lo que es importante analizar su comportamiento.
Las casas de cambio son establecimientos clave para quienes desean adquirir divisas a un precio atractivo y sin tanto trámite o papeleo, por lo que aquí le mostramos algunos de los valores:
Precio del dólar en casas de cambio este 2 de enero
Este viernes 2 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,685.38 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,821.35.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Estos son los precios de referencia para cada ciudad:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,736
|3,846
|110
|Cali
|3,650
|3,840
|190
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,750
|3,785
|35
|Medellín
|3,627
|3,790
|163
|Pereira
|3,700
|3,780
|80
Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Viernes 2 de enero de 2026
|3685.38
|3821.35
|3757.08
|Jueves 1 de enero de 2026
|3685.38
|3821.35
|3757.08
|Miércoles 31 de diciembre de 2025
|3689.62
|3821.35
|3757.08
|Martes 30 de diciembre de 2025
|3692.69
|3823.65
|3706.97
|Lunes 29 de diciembre de 2025
|3680
|3811.54
|3716.05
|Domingo 28 de diciembre de 2025
|3681.54
|3816.92
|3716.05
Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,750
|3,850
|100
|Cambios Kapital
|3,740
|3,840
|100
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,730
|3,830
|100
|El Cóndor Cambios
|3,750
|3,850
|100
|EuroDolar
|3,740
|3,850
|110
|Latin Cambios
|3,750
|3,850
|100
|Miss Money Cambios
|3,740
|3,840
|100