Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa para este 2 de enero

Durante los últimos meses, el dólar americano cedió terreno en Colombia, con una tasa de cambio incluso inferior a los $3.700, volviéndolo atractivo para ahorradores, inversionistas y viajeros que optan por esta divisa para generar una rentabilidad y usarla como un activo refugio.

Los analistas han apuntado a que en 2026, con los hechos geopolíticos, financieros y de otra índole, la moneda podría repuntar fuertemente y volver a superar la barrera de los $4.000, por lo que es importante analizar su comportamiento.

Las casas de cambio son establecimientos clave para quienes desean adquirir divisas a un precio atractivo y sin tanto trámite o papeleo, por lo que aquí le mostramos algunos de los valores:

Precio del dólar en casas de cambio este 2 de enero

Este viernes 2 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,685.38 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,821.35.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Así se mueve la moneda americana hoy en este mercado. Foto: ADOBE STOCK

Estos son los precios de referencia para cada ciudad:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,736 3,846 110 Cali 3,650 3,840 190 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,750 3,785 35 Medellín 3,627 3,790 163 Pereira 3,700 3,780 80

Si desea revisar la fluctuación del dólar por fechas, tenga en cuenta los siguientes valores:

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Viernes 2 de enero de 2026 3685.38 3821.35 3757.08 Jueves 1 de enero de 2026 3685.38 3821.35 3757.08 Miércoles 31 de diciembre de 2025 3689.62 3821.35 3757.08 Martes 30 de diciembre de 2025 3692.69 3823.65 3706.97 Lunes 29 de diciembre de 2025 3680 3811.54 3716.05 Domingo 28 de diciembre de 2025 3681.54 3816.92 3716.05

Finalmente, si desea conocer los valores en los distintos establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes precios: