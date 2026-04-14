Dólar en casas de cambio este 14 de abril: así se mueve la moneda americana

El dólar es una moneda importante para muchos en Colombia porque actúa como la principal divisa de referencia para el comercio exterior y la deuda externa, impactando directamente la inflación y el costo de vida. Un dólar alto encarece productos importados, tecnología, maquinaria, materias primas y alimentos, mientras que un dólar bajo favorece a los consumidores, pero afecta a los exportadores.

Durante los últimos días, el dólar se ha movido de manera bajista, lo que ha incentivado a inversionistas, ahorradores y viajeros a adquirir un mayor número de divisas para poder aprovechar una eventual subida en el futuro próximo, que les genere a su vez algún tipo de rentabilidad.

Así se mueve la divisa. Foto: Adobe Stock

Las casas de cambio son establecimientos en donde estos actores del mercado pueden comprar monedas a un buen precio y con una mayor facilidad para ello.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy, 14 de abril

Análisis del mercado cambiario para este martes, 14 de abril. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.546 y de venta de $3.662.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Estos son los precios de cotización en las principales ciudades. Aquí aparecen los precios de compra, venta y spread.

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,608 3,677 69 Cali 3,550 3,745 195 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,580 3,635 55 Medellín 3,490 3,635 145 Pereira 3,560 3,650 90

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana. Estos son precios de compra, venta y TRM.

Fecha Compra Venta TRM Martes 14 de abril de 2026 3546 3662.8 3608.1 Lunes 13 de abril de 2026 3546 3662.8 3631.49 Domingo 12 de abril de 2026 3560.6 3676.2 3631.49 Sábado 11 de abril de 2026 3559.8 3676.6 3631.49 Viernes 10 de abril de 2026 3554.8 3670.8 3642.93 Jueves 9 de abril de 2026 3554.2 3673.2 3640.63 Miércoles 8 de abril de 2026 3547.8 3667.6 3678.19

Si desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí tiene los precios de compra, de venta y también de spread.

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,600 3,665 65 Cambios Kapital 3,580 3,630 50 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,580 3,640 60 Latin Cambios 3,620 3,670 50 Miss Money Cambios 3,630 3,660 30 Money Cambios WC 3,600 3,640 40

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Las casas de cambio no definen sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.

Evalúan aspectos como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en bancos, además de la fluctuación en la Bolsa de Valores de Colombia.