El dólar es una divisa clave en la economía, dado que es determinante por su incidencia en decisiones económicas y políticas. En economías emergentes, como la colombiana, también juega un papel fundamental en procesos de importación y exportación.
Con el dólar se negocian productos como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes. Adicional a ello, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.
Actualmente, la moneda enfrenta un panorama volátil, pues ha registrado bajas considerables, ubicándola en un precio en el rango de los $ 3.600, lo que ha provocado que miles de inversionistas, viajeros y ahorradores presten especial atención a los movimientos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 17 de enero
Este sábado 17 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.659,63 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.798,15.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Así se mueve la moneda en el mercado de casas de cambio de las principales ciudades del país:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,694
|3,815
|121
|Cali
|3,635
|3,815
|180
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,700
|3,750
|50
|Medellín
|3,626
|3,777
|151
|Pereira
|3,650
|3,770
|120
De otro lado, si usted desea analizar el valor de la divisa por fechas, revise este histórico de la fluctuación de los últimos días.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|sábado 17 de enero de 2026
|3659.63
|3798.15
|3700.05
|viernes 16 de enero de 2026
|3647.78
|3791.85
|3687.32
|jueves 15 de enero de 2026
|3633.33
|3779.26
|3655.16
|miércoles 14 de enero de 2026
|3603.33
|3758.15
|3663.24
|martes 13 de enero de 2026
|3610.37
|3772.59
|3717.09
|lunes 12 de enero de 2026
|3654.07
|3796.67
|3717.09
Finalmente, si lo que desea es analizar la divisa por la fluctuación en las casas de cambio, tenga en cuenta estos valores:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,650
|3,830
|180
|Amerikan Cash
|3,720
|3,810
|90
|Cambios Kapital
|3,730
|3,820
|90
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,730
|3,820
|90
|El Condor Cambios
|3,650
|3,800
|150
|EuroDolar
|3,680
|3,810
|130
|Latin Cambios
|3,720
|3,820
|100
|Miss Money Cambios
|3,670
|3,790
|120
Es clave que sepa que las casas de cambio fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no dependen de ninguna entidad oficial para fijarlos. Evalúan precios de otras casas de cambio, además del precio en los bancos y otros actores clave del mercado.