El dólar es una divisa clave en la economía, dado que es determinante por su incidencia en decisiones económicas y políticas. En economías emergentes, como la colombiana, también juega un papel fundamental en procesos de importación y exportación.

Con el dólar se negocian productos como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes. Adicional a ello, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

El dólar es una divisa clave en la economía. Foto: Banco Unión

Actualmente, la moneda enfrenta un panorama volátil, pues ha registrado bajas considerables, ubicándola en un precio en el rango de los $ 3.600, lo que ha provocado que miles de inversionistas, viajeros y ahorradores presten especial atención a los movimientos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 17 de enero

Este sábado 17 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.659,63 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.798,15.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Así se mueve la moneda en el mercado de casas de cambio de las principales ciudades del país:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,694 3,815 121 Cali 3,635 3,815 180 Cartagena 3,600 3,850 250 Cúcuta 3,700 3,750 50 Medellín 3,626 3,777 151 Pereira 3,650 3,770 120

El dólar es clave para la economía. Foto: Adobe Stock

De otro lado, si usted desea analizar el valor de la divisa por fechas, revise este histórico de la fluctuación de los últimos días.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM sábado 17 de enero de 2026 3659.63 3798.15 3700.05 viernes 16 de enero de 2026 3647.78 3791.85 3687.32 jueves 15 de enero de 2026 3633.33 3779.26 3655.16 miércoles 14 de enero de 2026 3603.33 3758.15 3663.24 martes 13 de enero de 2026 3610.37 3772.59 3717.09 lunes 12 de enero de 2026 3654.07 3796.67 3717.09

Finalmente, si lo que desea es analizar la divisa por la fluctuación en las casas de cambio, tenga en cuenta estos valores:

Casas de cambio Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,650 3,830 180 Amerikan Cash 3,720 3,810 90 Cambios Kapital 3,730 3,820 90 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,730 3,820 90 El Condor Cambios 3,650 3,800 150 EuroDolar 3,680 3,810 130 Latin Cambios 3,720 3,820 100 Miss Money Cambios 3,670 3,790 120

Tenga en cuenta las fluctuaciones de la divisa. Foto: Adobe Stock

Es clave que sepa que las casas de cambio fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no dependen de ninguna entidad oficial para fijarlos. Evalúan precios de otras casas de cambio, además del precio en los bancos y otros actores clave del mercado.