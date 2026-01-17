Divisas

Dólar en casas de cambio este 17 de enero: así se mueve la moneda

Este es el movimiento de la moneda en el mercado de profesionales del cambio.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 10:58 p. m.
Así se mueve la moneda en Colombia este sábado.
Así se mueve la moneda en Colombia este sábado.

El dólar es una divisa clave en la economía, dado que es determinante por su incidencia en decisiones económicas y políticas. En economías emergentes, como la colombiana, también juega un papel fundamental en procesos de importación y exportación.

Con el dólar se negocian productos como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes. Adicional a ello, el dólar es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
El dólar es una divisa clave en la economía.

Actualmente, la moneda enfrenta un panorama volátil, pues ha registrado bajas considerables, ubicándola en un precio en el rango de los $ 3.600, lo que ha provocado que miles de inversionistas, viajeros y ahorradores presten especial atención a los movimientos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 17 de enero

Este sábado 17 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $ 3.659,63 y los están vendiendo a un precio aproximado de $ 3.798,15.

Las empresas colombianas entran a 2026 con más amenazas que certezas

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

Así se mueve la moneda en el mercado de casas de cambio de las principales ciudades del país:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6943,815121
Cali3,6353,815180
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7003,75050
Medellín3,6263,777151
Pereira3,6503,770120
Dólar dólares
El dólar es clave para la economía.

De otro lado, si usted desea analizar el valor de la divisa por fechas, revise este histórico de la fluctuación de los últimos días.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
sábado 17 de enero de 20263659.633798.153700.05
viernes 16 de enero de 20263647.783791.853687.32
jueves 15 de enero de 20263633.333779.263655.16
miércoles 14 de enero de 20263603.333758.153663.24
martes 13 de enero de 20263610.373772.593717.09
lunes 12 de enero de 20263654.073796.673717.09
Finalmente, si lo que desea es analizar la divisa por la fluctuación en las casas de cambio, tenga en cuenta estos valores:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6503,830180
Amerikan Cash3,7203,81090
Cambios Kapital3,7303,82090
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7303,82090
El Condor Cambios3,6503,800150
EuroDolar3,6803,810130
Latin Cambios3,7203,820100
Miss Money Cambios3,6703,790120
Dólar Dólares
Tenga en cuenta las fluctuaciones de la divisa.

Es clave que sepa que las casas de cambio fijan sus precios a partir de la ley de oferta y demanda, por lo que no dependen de ninguna entidad oficial para fijarlos. Evalúan precios de otras casas de cambio, además del precio en los bancos y otros actores clave del mercado.

Noticias Destacadas