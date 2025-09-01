Dólar en casas de cambio para este 1 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

El dólar registró recientes fluctuaciones en los establecimientos profesionales del cambio durante el inicio del mes de septiembre, más exactamente en la jornada de este 1 de noviembre.

Según un seguimiento realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra se situó cerca de $ 3.984, mientras que el de venta rondó los $ 3.993.

Tenga en cuenta la cotización de hoy. | Foto: Getty Images

Es clave que revise estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.965 – $ 4.021

– $ 3.965 – $ 4.021 Cali – $ 3.915 – $ 4.040

– $ 3.915 – $ 4.040 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.930 – $ 3.965

– $ 3.930 – $ 3.965 Medellín – $ 3.844 – $ 3.993

– $ 3.844 – $ 3.993 Pereira – $ 3.960 – $ 4.020

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Jueves 28 de agosto de 2025 - $ 3.913 - $ 4.010

- $ 3.913 - $ 4.010 Miércoles, 27 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003

- $ 3.905 - $ 4.003 Martes, 26 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003

- $ 3.905 - $ 4.003 Lunes, 25 de agosto de 2025 - $ 3.902 - $ 4.002

- $ 3.902 - $ 4.002 Domingo, 24 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003

- $ 3.905 - $ 4.003 Sábado, 23 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.002

El dólar es una moneda clave en la economía. | Foto: Adobe Stock

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050

– $ 3.900 – $ 4.050 Amerikan Cash – $ 3.985 – $ 4.010

– $ 3.985 – $ 4.010 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.970 – $ 4.000

– $ 3.970 – $ 4.000 Cambios Vancouver – $ 3.970 – $ 4.000

– $ 3.970 – $ 4.000 El Cóndor Cambios – $ 3.920 – $ 4.020

– $ 3.920 – $ 4.020 EuroDólar – $3.950 – $4.020