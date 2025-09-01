Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 1 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Este es el valor de cotización de la moneda en establecimientos profesionales del cambio.

Redacción Semana
1 de septiembre de 2025, 12:02 p. m.
El dólar registró recientes fluctuaciones en los establecimientos profesionales del cambio durante el inicio del mes de septiembre, más exactamente en la jornada de este 1 de noviembre.

Según un seguimiento realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra se situó cerca de $ 3.984, mientras que el de venta rondó los $ 3.993.

Es clave que revise estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

  • Bogotá – $ 3.965 – $ 4.021
  • Cali – $ 3.915 – $ 4.040
  • Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
  • Cúcuta – $ 3.930 – $ 3.965
  • Medellín – $ 3.844 – $ 3.993
  • Pereira – $ 3.960 – $ 4.020
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

  • Jueves 28 de agosto de 2025 - $ 3.913 - $ 4.010
  • Miércoles, 27 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Martes, 26 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Lunes, 25 de agosto de 2025 - $ 3.902 - $ 4.002
  • Domingo, 24 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
  • Sábado, 23 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.002
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

  • Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050
  • Amerikan Cash – $ 3.985 – $ 4.010
  • Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
  • Cambios Kapital – $ 3.970 – $ 4.000
  • Cambios Vancouver – $ 3.970 – $ 4.000
  • El Cóndor Cambios – $ 3.920 – $ 4.020
  • EuroDólar – $3.950 – $4.020
