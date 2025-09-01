Divisas
Dólar en casas de cambio para este 1 de septiembre en Colombia: precio de la divisa
Este es el valor de cotización de la moneda en establecimientos profesionales del cambio.
El dólar registró recientes fluctuaciones en los establecimientos profesionales del cambio durante el inicio del mes de septiembre, más exactamente en la jornada de este 1 de noviembre.
Según un seguimiento realizado en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra se situó cerca de $ 3.984, mientras que el de venta rondó los $ 3.993.
Es clave que revise estas tasas de compra y venta del dólar en casas de cambio de las principales ciudades de Colombia. Tenga en cuenta el siguiente cuadro:
Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.965 – $ 4.021
- Cali – $ 3.915 – $ 4.040
- Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
- Cúcuta – $ 3.930 – $ 3.965
- Medellín – $ 3.844 – $ 3.993
- Pereira – $ 3.960 – $ 4.020
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Jueves 28 de agosto de 2025 - $ 3.913 - $ 4.010
- Miércoles, 27 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
- Martes, 26 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
- Lunes, 25 de agosto de 2025 - $ 3.902 - $ 4.002
- Domingo, 24 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.003
- Sábado, 23 de agosto de 2025 - $ 3.905 - $ 4.002
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes valores:
Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Alliance Trade – $ 3.900 – $ 4.050
- Amerikan Cash – $ 3.985 – $ 4.010
- Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
- Cambios Kapital – $ 3.970 – $ 4.000
- Cambios Vancouver – $ 3.970 – $ 4.000
- El Cóndor Cambios – $ 3.920 – $ 4.020
- EuroDólar – $3.950 – $4.020