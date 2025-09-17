Dólar en casas de cambio para este 17 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

El dólar es una de las divisas más importantes en el mundo y que está presente en la mayoría de las transacciones globales. Debido a su estabilidad y solidez, la moneda representa un activo de resguardo, con el que muchos invierten para resguardar su patrimonio.

Quienes viajan o ahorran, compran dólares en casas de cambio, que son establecimientos importantes para esos procesos de compra y venta de divisas en cualquier país. Estas casas permiten comprar la moneda sin tanto trámite ni papeleo, por lo que simplifican el proceso.

Sin embargo, estas definen las tasas de acuerdo al mercado y otros factores, no son definidas por una entidad oficial.

Las casas de cambio son lugares que facilitan la compra de divisas. | Foto: Adobe Stock

Dólar en casas de cambio este 17 de septiembre: así se mueve la moneda

Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 11 de septiembre se situó cerca de $ 3.866, mientras que el de venta rondó los $ 3.970.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $ 3.929 – $ 3.993

– $ 3.929 – $ 3.993 Cali – $ 3.855 – $ 3.985

– $ 3.855 – $ 3.985 Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000

– $ 3.800 – $ 4.000 Cúcuta – $ 3.970 – $ 3.920

– $ 3.970 – $ 3.920 Medellín – $ 3.781 – $ 3.937

– $ 3.781 – $ 3.937 Pereira – $ 3.900 – $ 3.970

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Miércoles 17 de septiembre de 2025 - $ 3.886 $ 3.970

$ 3.886 $ 3.970 Martes 16 de septiembre de 2025 - $ 3.869 $ 3.975

$ 3.869 $ 3.975 Lunes 15 de septiembre de 2025 - $ 3.869 $ 3.975

$ 3.869 $ 3.975 Viernes 12 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.978

$ 3.873 $ 3.978 Jueves 11 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.979

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $ 3.940 – $ 3.980

– $ 3.940 – $ 3.980 Cambios AG – $4.030 – $ 4.080

– $4.030 – $ 4.080 Cambios Kapital – $ 3.900 – $ 3.975

– $ 3.900 – $ 3.975 Cambios Vancouver – $ 3.910 – $ 3.975

– $ 3.910 – $ 3.975 El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.980

– $ 3.900 – $ 3.980 LatinCambios – $3.950 – $3.990