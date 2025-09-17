Divisas
Dólar en casas de cambio para este 17 de septiembre en Colombia: precio de la divisa
Así se mueve la moneda americana en establecimientos de cambio.
El dólar es una de las divisas más importantes en el mundo y que está presente en la mayoría de las transacciones globales. Debido a su estabilidad y solidez, la moneda representa un activo de resguardo, con el que muchos invierten para resguardar su patrimonio.
Quienes viajan o ahorran, compran dólares en casas de cambio, que son establecimientos importantes para esos procesos de compra y venta de divisas en cualquier país. Estas casas permiten comprar la moneda sin tanto trámite ni papeleo, por lo que simplifican el proceso.
Sin embargo, estas definen las tasas de acuerdo al mercado y otros factores, no son definidas por una entidad oficial.
Dólar en casas de cambio este 17 de septiembre: así se mueve la moneda
Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 11 de septiembre se situó cerca de $ 3.866, mientras que el de venta rondó los $ 3.970.
Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $ 3.929 – $ 3.993
- Cali – $ 3.855 – $ 3.985
- Cartagena – $ 3.800 – $ 4.000
- Cúcuta – $ 3.970 – $ 3.920
- Medellín – $ 3.781 – $ 3.937
- Pereira – $ 3.900 – $ 3.970
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Miércoles 17 de septiembre de 2025 - $ 3.886 $ 3.970
- Martes 16 de septiembre de 2025 - $ 3.869 $ 3.975
- Lunes 15 de septiembre de 2025 - $ 3.869 $ 3.975
- Viernes 12 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.978
- Jueves 11 de septiembre de 2025 - $ 3.873 $ 3.979
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Amerikan Cash – $ 3.940 – $ 3.980
- Cambios AG – $4.030 – $ 4.080
- Cambios Kapital – $ 3.900 – $ 3.975
- Cambios Vancouver – $ 3.910 – $ 3.975
- El Cóndor Cambios – $ 3.900 – $ 3.980
- LatinCambios – $3.950 – $3.990