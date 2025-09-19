Divisas
Dólar en casas de cambio para este 19 de septiembre en Colombia: precio de la divisa
Tenga en cuenta los movimientos en estos establecimientos.
Por estos días el dólar se ha comportado de manera favorable para el mercado colombiano, dado que se ha debilitado y ha permitido que el peso pueda tener mayor fuerza en la economía.
Es importante tener en cuenta que la divisa americana es una de las monedas más importantes del mundo y hace parte de las transacciones financieras globales, al tener un mayor reconocimiento para inversiones, negociaciones y otros procesos económicos.
Las casas de cambio juegan un papel clave, teniendo en cuenta que allí se pueden comprar y vender dólares y otras monedas sin tanto trámite y papeleo. Además, estas son autónomas para definir sus precios dependiendo de factores como el mercado, los competidores y otros aspectos.
Dólar en casas de cambio: precio del 18 de septiembre
Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 19 de septiembre se situó cerca de $3.868, mientras que el de venta rondó los $3.968.
Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.
Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:
- Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
- Bogotá – $3.929 – $3.987
- Cali – $3.855 – $3.985
- Cartagena – $3.800 – $4.000
- Cúcuta – $3.880 – $3.920
- Medellín – $3.786 – $3.938
- Pereira – $3.920 – $3.980
Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:
- Fecha - Precio de compra - Precio de venta
- Viernes 19 de septiembre de 2025 - $3.868 - $3.968
- Jueves 18 de septiembre de 2025 - $3.867 - $3.967
- Miércoles 17 de septiembre de 2025 - $3.886 - $3.970
- Martes 16 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975
- Lunes 15 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975
Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:
- Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
- Amerikan Cash – $3.940 – $3.975
- Cambios AG – $4.030 – $4.080
- Cambios Kapital – $3.930 – $3.965
- Cambios Vancouver – $ 3.930 – $3.975
- El Cóndor Cambios – $3.890 – $3.970
- LatinCambios – $3.930 – $3.980