Dólar en casas de cambio para este 19 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Por estos días el dólar se ha comportado de manera favorable para el mercado colombiano, dado que se ha debilitado y ha permitido que el peso pueda tener mayor fuerza en la economía.

Es importante tener en cuenta que la divisa americana es una de las monedas más importantes del mundo y hace parte de las transacciones financieras globales, al tener un mayor reconocimiento para inversiones, negociaciones y otros procesos económicos.

Las casas de cambio juegan un papel clave, teniendo en cuenta que allí se pueden comprar y vender dólares y otras monedas sin tanto trámite y papeleo. Además, estas son autónomas para definir sus precios dependiendo de factores como el mercado, los competidores y otros aspectos.

Así se comporta la divisa hoy. | Foto: Adobe Stock

Dólar en casas de cambio: precio del 18 de septiembre

Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 19 de septiembre se situó cerca de $3.868, mientras que el de venta rondó los $3.968.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

Ciudad - Precio de compra - Precio de venta

Bogotá – $3.929 – $3.987

– $3.929 – $3.987 Cali – $3.855 – $3.985

– $3.855 – $3.985 Cartagena – $3.800 – $4.000

– $3.800 – $4.000 Cúcuta – $3.880 – $3.920

– $3.880 – $3.920 Medellín – $3.786 – $3.938

– $3.786 – $3.938 Pereira – $3.920 – $3.980

Las casas de cambio son claves en estos procesos. | Foto: 123RF

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

Fecha - Precio de compra - Precio de venta

Viernes 19 de septiembre de 2025 - $3.868 - $3.968

$3.868 - $3.968 Jueves 18 de septiembre de 2025 - $3.867 - $3.967

$3.867 - $3.967 Miércoles 17 de septiembre de 2025 - $3.886 - $3.970

$3.886 - $3.970 Martes 16 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975

$3.869 - $3.975 Lunes 15 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta

Amerikan Cash – $3.940 – $3.975

– $3.940 – $3.975 Cambios AG – $4.030 – $4.080

– $4.030 – $4.080 Cambios Kapital – $3.930 – $3.965

– $3.930 – $3.965 Cambios Vancouver – $ 3.930 – $3.975

– $ 3.930 – $3.975 El Cóndor Cambios – $3.890 – $3.970

– $3.890 – $3.970 LatinCambios – $3.930 – $3.980