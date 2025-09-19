Suscribirse

Dólar en casas de cambio para este 19 de septiembre en Colombia: precio de la divisa

Tenga en cuenta los movimientos en estos establecimientos.

Redacción Semana
19 de septiembre de 2025, 12:53 p. m.
Dólar Dólares
Este es el comportamiento de la moneda. | Foto: Adobe Stock

Por estos días el dólar se ha comportado de manera favorable para el mercado colombiano, dado que se ha debilitado y ha permitido que el peso pueda tener mayor fuerza en la economía.

Es importante tener en cuenta que la divisa americana es una de las monedas más importantes del mundo y hace parte de las transacciones financieras globales, al tener un mayor reconocimiento para inversiones, negociaciones y otros procesos económicos.

Las casas de cambio juegan un papel clave, teniendo en cuenta que allí se pueden comprar y vender dólares y otras monedas sin tanto trámite y papeleo. Además, estas son autónomas para definir sus precios dependiendo de factores como el mercado, los competidores y otros aspectos.

Dólar Dólares
Así se comporta la divisa hoy. | Foto: Adobe Stock

Dólar en casas de cambio: precio del 18 de septiembre

Según un seguimiento hecho en distintos establecimientos de comercio de divisas, el valor aproximado para la compra este 19 de septiembre se situó cerca de $3.868, mientras que el de venta rondó los $3.968.

Si usted está por comprar o vender dólares, es clave que revise los siguientes valores del dólar para que sepa si le conviene este proceso o no.

Contexto: Economía colombiana creció 4,3% en julio de 2025, según informe del Dane

Estos son los precios definidos para las principales ciudades del país:

  • Ciudad - Precio de compra - Precio de venta
  • Bogotá – $3.929 – $3.987
  • Cali – $3.855 – $3.985
  • Cartagena – $3.800 – $4.000
  • Cúcuta – $3.880 – $3.920
  • Medellín – $3.786 – $3.938
  • Pereira – $3.920 – $3.980
déficit dinero Colombia
Las casas de cambio son claves en estos procesos. | Foto: 123RF

Por otro lado, si desea analizar la cifra a partir de las fechas y los precios de los últimos días, tenga en cuenta estos valores:

  • Fecha - Precio de compra - Precio de venta
  • Viernes 19 de septiembre de 2025 - $3.868 - $3.968
  • Jueves 18 de septiembre de 2025 - $3.867 - $3.967
  • Miércoles 17 de septiembre de 2025 - $3.886 - $3.970
  • Martes 16 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975
  • Lunes 15 de septiembre de 2025 - $3.869 - $3.975
Contexto: Unas 131 empresas de transporte están al borde de la quiebra en Colombia: devastador panorama

Finalmente, si desea analizar el valor del dólar por establecimiento comercial, tenga en cuenta los siguientes precios:

  • Casa de cambio - Precio de compra - Precio de venta
  • Amerikan Cash – $3.940 – $3.975
  • Cambios AG – $4.030 – $4.080
  • Cambios Kapital – $3.930 – $3.965
  • Cambios Vancouver – $ 3.930 – $3.975
  • El Cóndor Cambios – $3.890 – $3.970
  • LatinCambios – $3.930 – $3.980
El mercado financiero en Estados Unidos estuvo sacudido este año por el colapso de tres bancos que generó pánico y pérdida de confianza.
La divisa influye en la economía de varios países. | Foto: Adobe Stock

