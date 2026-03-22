Dólar en casas de cambio para este 22 de marzo: así se mueve la moneda hoy

El dólar se ha movido de manera importante durante los últimos días. La divisa ha crecido y tocado nuevos máximos de $3.800, luego de haber pasado un escenario bajista que le permitió llegar a un valor de $3.590, precio que no se veía desde 2021 y que llamó la atención de quienes buscan invertir su dinero.

Es importante tener en cuenta que la moneda es clave para la economía colombiana, dado que es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a todos los colombianos.

Esta es la variación en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

A quienes les llama la atención y desean adquirirlos, acuden normalmente a las casas de cambio para realizar el proceso, dado que facilitan la compra y venta de divisas sin necesidad de hacer tantos trámites o firmar numerosos documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este domingo

Este es el análisis del mercado cambiario para este 22 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.622 y de venta de $3.727.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Nuevo impuesto al patrimonio golpea a las empresas: A Dios rogando y a la Dian pagando

Tenga en cuenta que, si desea analizar el valor del dólar por distintas zonas del país, es importante que revise el siguiente cuadro:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,655 3,737 82 Cali 3,600 3,775 175 Cartagena 3,550 3,720 170 Cúcuta 3,670 3,700 30 Medellín 3,549 3,704 155 Pereira 3,620 3,720 100

Así se mueve hoy. Foto: Getty IMAGES

Por otra parte, si lo que desea es analizar el valor de la moneda con el paso del tiempo, analice los siguientes valores de la última semana. Le presentamos el precio de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM domingo 22 de marzo de 2026 3601.15 3723.08 3704.87 sábado 21 de marzo de 2026 3601.15 3723.08 3704.87 viernes 20 de marzo de 2026 3601.54 3722.69 3692.48 jueves 19 de marzo de 2026 3607.69 3726.54 3704.17 miércoles 18 de marzo de 2026 3608.08 3726.15 3689.97 martes 17 de marzo de 2026 3597.31 3716.54 3691.9 lunes 16 de marzo de 2026 3598.46 3718.46 3685.53 domingo 15 de marzo de 2026 3611.52 3724.13 3685.53 sábado 14 de marzo de 2026 3611.52 3724.13 3685.53 viernes 13 de marzo de 2026 3615.65 3726.52 3700.46

Finalmente, si desea analizar el dólar respecto a los precios en establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores del mercado.

¿Qué explica el auge de los negocios al inicio del año, ante la incertidumbre electoral?

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,650 3,790 140 Amerikan Cash 3,640 3,730 90 Cambios Kapital 3,660 3,700 40 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,660 3,710 50 Latin Cambios 3,660 3,720 60 Miss Money Cambios 3,660 3,730 70

Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en un escenario de oferta y demanda, por lo que sus precios no son definidos por entidades oficiales.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Las casas definen su valor tras un promedio de precios de competidores, otras casas de cambio, los bancos, la TRM y la variación en la Bolsa de Valores de Colombia.