Divisas

Dólar en casas de cambio para este 22 de marzo: así se mueve la moneda hoy

Así está fluctuando la divisa hoy.

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Redacción Semana
22 de marzo de 2026, 7:50 a. m.
La cotización del dólar ha fluctuado de manera importante estos días.
La cotización del dólar ha fluctuado de manera importante estos días. Foto: El País

El dólar se ha movido de manera importante durante los últimos días. La divisa ha crecido y tocado nuevos máximos de $3.800, luego de haber pasado un escenario bajista que le permitió llegar a un valor de $3.590, precio que no se veía desde 2021 y que llamó la atención de quienes buscan invertir su dinero.

Es importante tener en cuenta que la moneda es clave para la economía colombiana, dado que es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a todos los colombianos.

Volatilidad dólar
Esta es la variación en casas de cambio. Foto: Adobe Stock

A quienes les llama la atención y desean adquirirlos, acuden normalmente a las casas de cambio para realizar el proceso, dado que facilitan la compra y venta de divisas sin necesidad de hacer tantos trámites o firmar numerosos documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este domingo

Este es el análisis del mercado cambiario para este 22 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.622 y de venta de $3.727.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

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Tenga en cuenta que, si desea analizar el valor del dólar por distintas zonas del país, es importante que revise el siguiente cuadro:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6553,73782
Cali3,6003,775175
Cartagena3,5503,720170
Cúcuta3,6703,70030
Medellín3,5493,704155
Pereira3,6203,720100
Así se mueve hoy.
Así se mueve hoy. Foto: Getty IMAGES

Por otra parte, si lo que desea es analizar el valor de la moneda con el paso del tiempo, analice los siguientes valores de la última semana. Le presentamos el precio de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
domingo 22 de marzo de 20263601.153723.083704.87
sábado 21 de marzo de 20263601.153723.083704.87
viernes 20 de marzo de 20263601.543722.693692.48
jueves 19 de marzo de 20263607.693726.543704.17
miércoles 18 de marzo de 20263608.083726.153689.97
martes 17 de marzo de 20263597.313716.543691.9
lunes 16 de marzo de 20263598.463718.463685.53
domingo 15 de marzo de 20263611.523724.133685.53
sábado 14 de marzo de 20263611.523724.133685.53
viernes 13 de marzo de 20263615.653726.523700.46

Finalmente, si desea analizar el dólar respecto a los precios en establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores del mercado.

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NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6503,790140
Amerikan Cash3,6403,73090
Cambios Kapital3,6603,70040
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6603,71050
Latin Cambios3,6603,72060
Miss Money Cambios3,6603,73070

Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en un escenario de oferta y demanda, por lo que sus precios no son definidos por entidades oficiales.

Dólar en Colombia se mueve en volatilidad
Dólar en Colombia se mueve en volatilidad Foto: Getty Images

Las casas definen su valor tras un promedio de precios de competidores, otras casas de cambio, los bancos, la TRM y la variación en la Bolsa de Valores de Colombia.