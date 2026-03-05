Dólar en casas de cambio para este 5 de marzo: así se mueve la moneda hoy

El dólar se ha movido de manera importante durante los últimos días. La divisa ha crecido y tocado nuevos máximos de $3.800, luego de haber pasado un escenario bajista que le permitió llegar a un valor de $3.590, precio que no se veía desde el 2021 y que llamó la atención de quienes buscan invertir su dinero.
Es importante tener en cuenta que la moneda es clave para la economía colombiana, dado que es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a todos los colombianos.
A quienes les llama la atención y desean adquirirlos, acuden normalmente a las casas de cambio para realizar el proceso, dado que facilitan la compra y venta de divisas sin necesidad de hacer tantos trámites o firmar numerosos documentos.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves
Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 5 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.622 y de venta de $3.727.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Tenga en cuenta que si desea analizar el valor del dólar por distintas zonas del país, es importante que revise el siguiente cuadro:
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,664
|3,732
|68
|Cali
|3,580
|3,700
|120
|Cúcuta
|3,670
|3,700
|30
|Medellín
|3,576
|3,727
|151
|Pereira
|3,640
|3,740
|100
Por otra parte, si lo que desea es analizar el valor de la moneda con el paso del tiempo, analice los siguientes valores de la última semana. Le presentamos el precio de compra, venta y TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|miércoles 4 de marzo de 2026
|3621.2
|3727.8
|3797.64
|martes 3 de marzo de 2026
|3626.6
|3733.2
|3768.73
|lunes 2 de marzo de 2026
|3601.25
|3711.46
|3766.3
|domingo 1 de marzo de 2026
|3601.67
|3714.79
|3766.3
|sábado 28 de febrero de 2026
|3601.25
|3714.38
|3766.3
|viernes 27 de febrero de 2026
|3607.08
|3718.54
|3745.78
|jueves 26 de febrero de 2026
|3591.25
|3704.58
|3703.69
Finalmente, si desea analizar el dólar respecto a los precios en establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores del mercado.
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Alliance Trade
|3,620
|3,750
|130
|Amerikan Cash
|3,670
|3,730
|60
|Cambios AG
|3,600
|3,690
|90
|Cambios Kapital
|3,680
|3,710
|30
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,670
|3,710
|40
|EuroDolar
|3,650
|3,730
|80
Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en un escenario de oferta y demanda, por lo que sus precios no son definidos por entidades oficiales.
Las casas definen su valor tras un promedio de precios de competidores, otras casas de cambio, los bancos, la TRM y la variación en la Bolsa de Valores de Colombia.