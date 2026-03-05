Divisas

Dólar en casas de cambio para este 5 de marzo: así se mueve la moneda hoy

Esta es la fluctuación de la divisa en este mercado.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 6:40 a. m.
Estos son los precios del dólar para hoy.
Estos son los precios del dólar para hoy. Foto: NurPhoto via Getty Images

El dólar se ha movido de manera importante durante los últimos días. La divisa ha crecido y tocado nuevos máximos de $3.800, luego de haber pasado un escenario bajista que le permitió llegar a un valor de $3.590, precio que no se veía desde el 2021 y que llamó la atención de quienes buscan invertir su dinero.

Es importante tener en cuenta que la moneda es clave para la economía colombiana, dado que es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a todos los colombianos.

Este es el valor del dólar hoy.
Este es el valor del dólar hoy. Foto: getty images

A quienes les llama la atención y desean adquirirlos, acuden normalmente a las casas de cambio para realizar el proceso, dado que facilitan la compra y venta de divisas sin necesidad de hacer tantos trámites o firmar numerosos documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 5 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.622 y de venta de $3.727.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Tenga en cuenta que si desea analizar el valor del dólar por distintas zonas del país, es importante que revise el siguiente cuadro:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,6643,73268
Cali3,5803,700120
Cúcuta3,6703,70030
Medellín3,5763,727151
Pereira3,6403,740100
Dólar dólares
Así se mueve la moneda hoy. Foto: Adobe Stock

Por otra parte, si lo que desea es analizar el valor de la moneda con el paso del tiempo, analice los siguientes valores de la última semana. Le presentamos el precio de compra, venta y TRM.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
miércoles 4 de marzo de 20263621.23727.83797.64
martes 3 de marzo de 20263626.63733.23768.73
lunes 2 de marzo de 20263601.253711.463766.3
domingo 1 de marzo de 20263601.673714.793766.3
sábado 28 de febrero de 20263601.253714.383766.3
viernes 27 de febrero de 20263607.083718.543745.78
jueves 26 de febrero de 20263591.253704.583703.69

Finalmente, si desea analizar el dólar respecto a los precios en establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores del mercado.

NombreTe CompranTe VendenSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6703,73060
Cambios AG3,6003,69090
Cambios Kapital3,6803,71030
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6703,71040
EuroDolar3,6503,73080

Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en un escenario de oferta y demanda, por lo que sus precios no son definidos por entidades oficiales.

Tenga en cuenta el valor de la moneda en este mercado.
Tenga en cuenta el valor de la moneda en este mercado. Foto: ADOBE STOCK

Las casas definen su valor tras un promedio de precios de competidores, otras casas de cambio, los bancos, la TRM y la variación en la Bolsa de Valores de Colombia.

