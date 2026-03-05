Dólar en casas de cambio para este 5 de marzo: así se mueve la moneda hoy

El dólar se ha movido de manera importante durante los últimos días. La divisa ha crecido y tocado nuevos máximos de $3.800, luego de haber pasado un escenario bajista que le permitió llegar a un valor de $3.590, precio que no se veía desde el 2021 y que llamó la atención de quienes buscan invertir su dinero.

Es importante tener en cuenta que la moneda es clave para la economía colombiana, dado que es el medio de pago de la deuda externa del país y de muchas obligaciones financieras de empresas y personas. Por estas razones, es un factor clave para entender la situación económica del país y cómo afecta a todos los colombianos.

Este es el valor del dólar hoy. Foto: getty images

A quienes les llama la atención y desean adquirirlos, acuden normalmente a las casas de cambio para realizar el proceso, dado que facilitan la compra y venta de divisas sin necesidad de hacer tantos trámites o firmar numerosos documentos.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este jueves

Este es el análisis del mercado cambiario para este jueves 5 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3.622 y de venta de $3.727.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Datacrédito explica las opciones de financiamiento para las personas que viven un momento financieramente retador

Tenga en cuenta que si desea analizar el valor del dólar por distintas zonas del país, es importante que revise el siguiente cuadro:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,664 3,732 68 Cali 3,580 3,700 120 Cúcuta 3,670 3,700 30 Medellín 3,576 3,727 151 Pereira 3,640 3,740 100

Así se mueve la moneda hoy. Foto: Adobe Stock

Por otra parte, si lo que desea es analizar el valor de la moneda con el paso del tiempo, analice los siguientes valores de la última semana. Le presentamos el precio de compra, venta y TRM.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM miércoles 4 de marzo de 2026 3621.2 3727.8 3797.64 martes 3 de marzo de 2026 3626.6 3733.2 3768.73 lunes 2 de marzo de 2026 3601.25 3711.46 3766.3 domingo 1 de marzo de 2026 3601.67 3714.79 3766.3 sábado 28 de febrero de 2026 3601.25 3714.38 3766.3 viernes 27 de febrero de 2026 3607.08 3718.54 3745.78 jueves 26 de febrero de 2026 3591.25 3704.58 3703.69

Finalmente, si desea analizar el dólar respecto a los precios en establecimientos de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores del mercado.

Ecopetrol registró fuerte caída de utilidades en 2025. Ganancias se contrajeron 60 % en el cuarto trimestre

Nombre Te Compran Te Venden Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,670 3,730 60 Cambios AG 3,600 3,690 90 Cambios Kapital 3,680 3,710 30 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,670 3,710 40 EuroDolar 3,650 3,730 80

Es importante que sepa que las casas de cambio se mueven en un escenario de oferta y demanda, por lo que sus precios no son definidos por entidades oficiales.

Tenga en cuenta el valor de la moneda en este mercado. Foto: ADOBE STOCK

Las casas definen su valor tras un promedio de precios de competidores, otras casas de cambio, los bancos, la TRM y la variación en la Bolsa de Valores de Colombia.