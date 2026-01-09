Economía

Dólar en casas de cambio para este 9 de enero: precio oficial

Esta es la variación de precios en el mercado.

Redacción Semana
9 de enero de 2026, 12:02 p. m.
Esta es la fluctuación en el mercado de casas de cambio.
Esta es la fluctuación en el mercado de casas de cambio.

El dólar es una moneda de alta influencia en Colombia y en el mundo, dado su alto reconocimiento y solidez en los mercados. Además es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.

Durante los últimos meses, la moneda ha fluctuado de manera descendente en el país, lo que ha traído consigo una serie de beneficios a muchos ahorradores, inversionistas y viajeros, que han realizado la compra de la divisa para aprovechar una eventual subida y con ello generar mayor rentabilidad en su patrimonio.

Dolar precio
Esta es la fluctuación en el mercado de casas de cambio.

Precio del dólar en Colombia: casas de cambio hoy 9 de enero

Este viernes 9 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,658.15 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,801.30.

Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.

¿Qué tan costoso será pedir un crédito bancario en Colombia en el 2026? Banco de la República podría subir sus tasas

Si desea analizar la fluctuación del dólar por ciudades, tenga en cuenta los siguientes valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,7093,824115
Cali3,6503,840190
Cartagena3,6003,850250
Cúcuta3,7303,76535
Medellín3,5933,767174
Pereira3,7003,78080
Dólar dólares
Esta es la fluctuación en el mercado de casas de cambio.

De otro lado, si usted desea analizar la fluctuación de la divisa por periodo de tiempo, tenga en cuenta el siguiente histórico de precios:

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
viernes 9 de enero de 20263658.153801.33734.67
jueves 8 de enero de 20263658.153801.33748.83
miércoles 7 de enero de 20263664.813797.783730.26
martes 6 de enero de 20263669.263800.933770.03
lunes 5 de enero de 20263677.783812.223790.77
domingo 4 de enero de 20263693.73827.043790.77
Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la divisa por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:

Casas de cambioPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,7303,890160
Amerikan Cash3,7003,820120
Cambios Kapital3,7003,800100
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,7003,800100
El Condor Cambios3,7203,820100
EuroDolar3,7203,820100
Latin Cambios3,7003,830130

Tenga en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que definen su precio de manera autónoma.

Esta es la fluctuación en el mercado de casas de cambio.

Es decir, no están obligados a tomar el precio de una entidad oficial, sino que hacen la definición de los mismos a través de la ley de oferta y demanda, analizando los precios de otras casas de cambio, de bancos, entre otros actores del mercado.

Noticias Destacadas