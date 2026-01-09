Dólar en casas de cambio para este 9 de enero: precio oficial

El dólar es una moneda de alta influencia en Colombia y en el mundo, dado su alto reconocimiento y solidez en los mercados. Además es la principal divisa con la que se negocian los productos que vende y compra el país, como el petróleo, el café, las flores, los minerales y otros bienes.
Durante los últimos meses, la moneda ha fluctuado de manera descendente en el país, lo que ha traído consigo una serie de beneficios a muchos ahorradores, inversionistas y viajeros, que han realizado la compra de la divisa para aprovechar una eventual subida y con ello generar mayor rentabilidad en su patrimonio.
Precio del dólar en Colombia: casas de cambio hoy 9 de enero
Este viernes 9 de enero, la cotización del dólar en las casas de cambio en Colombia muestra un panorama interesante. Las casas de cambio están comprando dólares a un precio de $3,658.15 y los están vendiendo a un precio aproximado de $3,801.30.
Estos precios de referencia son calculados diariamente con una muestra de casas de cambio y estos valores pueden cambiar dependiendo del tiempo y ciudad en donde se encuentren.
Si desea analizar la fluctuación del dólar por ciudades, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,709
|3,824
|115
|Cali
|3,650
|3,840
|190
|Cartagena
|3,600
|3,850
|250
|Cúcuta
|3,730
|3,765
|35
|Medellín
|3,593
|3,767
|174
|Pereira
|3,700
|3,780
|80
De otro lado, si usted desea analizar la fluctuación de la divisa por periodo de tiempo, tenga en cuenta el siguiente histórico de precios:
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|viernes 9 de enero de 2026
|3658.15
|3801.3
|3734.67
|jueves 8 de enero de 2026
|3658.15
|3801.3
|3748.83
|miércoles 7 de enero de 2026
|3664.81
|3797.78
|3730.26
|martes 6 de enero de 2026
|3669.26
|3800.93
|3770.03
|lunes 5 de enero de 2026
|3677.78
|3812.22
|3790.77
|domingo 4 de enero de 2026
|3693.7
|3827.04
|3790.77
Finalmente, si lo que desea es analizar el valor de la divisa por establecimientos profesionales del cambio, tenga en cuenta los siguientes precios:
|Casas de cambio
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,730
|3,890
|160
|Amerikan Cash
|3,700
|3,820
|120
|Cambios Kapital
|3,700
|3,800
|100
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,700
|3,800
|100
|El Condor Cambios
|3,720
|3,820
|100
|EuroDolar
|3,720
|3,820
|100
|Latin Cambios
|3,700
|3,830
|130
Tenga en cuenta que las casas de cambio son establecimientos que definen su precio de manera autónoma.
Es decir, no están obligados a tomar el precio de una entidad oficial, sino que hacen la definición de los mismos a través de la ley de oferta y demanda, analizando los precios de otras casas de cambio, de bancos, entre otros actores del mercado.