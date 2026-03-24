Dólar en casas de cambio para este martes 24 de marzo de 2026

El dólar es clave para la economía colombiana porque actúa como referencia principal en el comercio internacional, la deuda externa y la inversión, impactando directamente la inflación y el poder adquisitivo local. Un dólar alto encarece las importaciones, los alimentos y la tecnología, y devalúa el peso, mientras beneficia a exportadores y receptores de remesas.
La moneda estadounidense ha pasado por escenarios de alta fluctuación en los últimos meses y, por ello, ha registrado caídas importantes en su precio, lo que ha llamado la atención de inversionistas y ahorradores, quienes se han volcado a monitorear su comportamiento para entender si pueden generar o no rentabilidad con esta moneda.
Aquí le contamos cuál es el precio de la divisa en casas de cambio para la jornada de este lunes festivo. Tenga en cuenta que en estos establecimientos puede hacer la compra y venta de divisas sin tanto papeleo y sin hacer numerosos trámites.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve hoy
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes, 24 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,550 y de venta de $3,738.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la moneda en las distintas zonas del país, tenga en cuenta esta tabla.
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,656
|3,738
|83
|Cali
|3,600
|3,775
|175
|Cartagena
|3,550
|3,720
|170
|Cúcuta
|3,660
|3,705
|30
|Medellín
|3,549
|3,703
|155
|Pereira
|3,620
|3,720
|100
De otro lado, si desea revisar la fluctuación de la moneda en el paso del tiempo, tenga en cuenta estos valores expresados en la siguiente tabla con precios de la última semana.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|lunes 23 de marzo de 2026
|3600.77
|3723.08
|3704.87
|domingo 22 de marzo de 2026
|3600.77
|3723.08
|3704.87
|sábado 21 de marzo de 2026
|3601.15
|3723.08
|3704.87
|viernes 20 de marzo de 2026
|3601.54
|3722.69
|3692.48
|jueves 19 de marzo de 2026
|3607.69
|3726.54
|3704.17
|miércoles 18 de marzo de 2026
|3608.08
|3726.15
|3689.97
|martes 17 de marzo de 2026
|3597.31
|3716.54
|3691.9
|lunes 16 de marzo de 2026
|3598.46
|3718.46
|3685.53
Si usted desea analizar el comportamiento de la moneda en los establecimientos, aquí le mostramos cómo se comporta en casas de cambio que funcionan en todo el territorio nacional.
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Alliance Trade
|3,650
|3,790
|140
|Amerikan Cash
|3,650
|3,720
|90
|Cambios Kapital
|3,660
|3,700
|40
|Cambios Monkey
|3,700
|3,840
|140
|Cambios Vancouver
|3,650
|3,700
|50
|Latin Cambios
|3,660
|3,710
|60
|Miss Money Cambios
|3,660
|3,730
|70
Es importante saber que las casas de cambio no fijan sus precios a partir de una entidad oficial, sino que lo hacen según el mercado de oferta y demanda.
Estos comercios evalúan factores como los precios de otras casas de cambio, la TRM, los precios de compra y venta en los bancos, así como la fluctuación en la BVC.