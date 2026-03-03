Dólar en casas de cambio: precio oficial del 3 de marzo

El dólar es una moneda con una alta influencia en el mercado colombiano, dada la solidez y al ser la principal divisa de reserva mundial, cubriendo aproximadamente el 58 % de las reservas internacionales y cerca del 54 % al 88 % de las transacciones globales.

Esta es la base para cotizar materias primas (petróleo, oro), facilitar el comercio internacional y ofrecer estabilidad financiera, actuando como refugio seguro ante crisis.

En Colombia, la moneda también funciona como una referencia para importaciones y exportaciones, afectando directamente la inflación, el costo de vida, el precio de productos importados y la rentabilidad de sectores como el café, los hidrocarburos y el turismo, entre otros.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este martes

Análisis del mercado cambiario para este martes 3 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,601.25 y de venta de $3,711.46.

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si lo que desea analizar es el valor de la moneda americana en distintas zonas del país, tenga en cuenta los siguientes valores:

Ciudad Precio de compra Precio de venta Spread Bogotá 3,635 3,708 73 Cali 3,580 3,700 120 Cúcuta 3,640 3,685 45 Medellín 3,567 3,717 150 Pereira 3,620 3,720 100

De otro lado, si usted desea analizar el valor del dólar en los últimos días, tenga en cuenta los valores de la última semana.

Fecha Precio de compra Precio de venta TRM Lunes 2 de marzo de 2026 3601.25 3711.46 3766.3 Domingo 1 de marzo de 2026 3601.67 3714.79 3766.3 Sábado 28 de febrero de 2026 3601.25 3714.38 3766.3 Viernes 27 de febrero de 2026 3607.08 3718.54 3745.78 Jueves 26 de febrero de 2026 3591.25 3704.58 3703.69 Miércoles 25 de febrero de 2026 3560.87 3673.04 3703.28 Martes 24 de febrero de 2026 3558.7 3671.09 3697.36

Finalmente, si desea analizar la moneda y su fluctuación en las distintas casas de cambio, tenga en cuenta estos precios en distintos establecimientos.

Nombre Precio de compra Precio de venta Spread Alliance Trade 3,620 3,750 130 Amerikan Cash 3,630 3,690 60 Cambios AG 3,600 3,690 90 Cambios Kapital 3,610 3,670 60 Cambios Monkey 3,700 3,840 140 Cambios Vancouver 3,640 3,675 35 EuroDolar 3,620 3,700 80

Es clave que entienda cómo funcionan estos establecimientos. Las casas de cambio se mueven en el mercado de oferta y demanda, por lo que estas no dependen de ninguna entidad oficial para fijar sus precios.

Por otro lado, lo hacen a través de un promedio en el que evalúan precios de otras casas de cambio, precios en bancos, la TRM y el mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia.