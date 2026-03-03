Divisas

Dólar en casas de cambio: precio oficial del 3 de marzo

Esta es la cotización de la moneda en este mercado.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 7:22 a. m.
Este es el movimiento de la moneda.
Este es el movimiento de la moneda.

El dólar es una moneda con una alta influencia en el mercado colombiano, dada la solidez y al ser la principal divisa de reserva mundial, cubriendo aproximadamente el 58 % de las reservas internacionales y cerca del 54 % al 88 % de las transacciones globales.

Esta es la base para cotizar materias primas (petróleo, oro), facilitar el comercio internacional y ofrecer estabilidad financiera, actuando como refugio seguro ante crisis.

El dólar es clave en la economía colombiana.
El dólar es clave en la economía colombiana.

En Colombia, la moneda también funciona como una referencia para importaciones y exportaciones, afectando directamente la inflación, el costo de vida, el precio de productos importados y la rentabilidad de sectores como el café, los hidrocarburos y el turismo, entre otros.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este martes

Análisis del mercado cambiario para este martes 3 de marzo. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,601.25 y de venta de $3,711.46.

Precio del gas aumentó más de un 40 % por conflicto en Medio Oriente

Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Si lo que desea analizar es el valor de la moneda americana en distintas zonas del país, tenga en cuenta los siguientes valores:

CiudadPrecio de compraPrecio de ventaSpread
Bogotá3,6353,70873
Cali3,5803,700120
Cúcuta3,6403,68545
Medellín3,5673,717150
Pereira3,6203,720100
La divisa fluctúa a la baja.
La divisa fluctúa a la baja.

De otro lado, si usted desea analizar el valor del dólar en los últimos días, tenga en cuenta los valores de la última semana.

FechaPrecio de compraPrecio de ventaTRM
Lunes 2 de marzo de 20263601.253711.463766.3
Domingo 1 de marzo de 20263601.673714.793766.3
Sábado 28 de febrero de 20263601.253714.383766.3
Viernes 27 de febrero de 20263607.083718.543745.78
Jueves 26 de febrero de 20263591.253704.583703.69
Miércoles 25 de febrero de 20263560.873673.043703.28
Martes 24 de febrero de 20263558.73671.093697.36

Finalmente, si desea analizar la moneda y su fluctuación en las distintas casas de cambio, tenga en cuenta estos precios en distintos establecimientos.

Precio de la vivienda nueva. La ciudad que pocos imaginan es donde es ahora más caro comprar una propiedad
NombrePrecio de compraPrecio de ventaSpread
Alliance Trade3,6203,750130
Amerikan Cash3,6303,69060
Cambios AG3,6003,69090
Cambios Kapital3,6103,67060
Cambios Monkey3,7003,840140
Cambios Vancouver3,6403,67535
EuroDolar3,6203,70080

Es clave que entienda cómo funcionan estos establecimientos. Las casas de cambio se mueven en el mercado de oferta y demanda, por lo que estas no dependen de ninguna entidad oficial para fijar sus precios.

La moneda estadounidense comenzó la primera semana de octubre en descenso.
La moneda estadounidense ha permanecido en descenso.

Por otro lado, lo hacen a través de un promedio en el que evalúan precios de otras casas de cambio, precios en bancos, la TRM y el mercado oficial de la Bolsa de Valores de Colombia.

