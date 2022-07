Dólar en Colombia cerró este 12 de julio en $4.625

El precio del dólar en Colombia volvió a dispararse en su segunda jornada de esta semana, en la que por séptima vez, en menos de 15 días, supera los máximos históricos y deja atrás la ya mencionada barrera de los 4.230 pesos que alcanzó en marzo de 2020, cuando la pandemia estaba vigente.

De acuerdo con la Bolsa de Valores de Colombia, esta divisa cerró con un precio de 4.625 pesos, valor que supera por 111 pesos con 72 centavos la Tasa Representativa del Mercado que estaba fijada para hoy por la SuperFinanciera en 4.513,28. Así mismo, está 46,12 por encima del último registro de ayer lunes -11 de julio- cuando quedó en 4.578,88, tras ganar más de 150 pesos.

Así las cosas, el dólar gana más de 200 pesos solo esta semana, impulsado por el temor de una posible recesión en los Estados Unidos y la volatilidad de los precios del petróleo, que para hoy volvieron a caer.

En otros valores informados por la BVC al cierre de operaciones, esta moneda extranjera manejó un precio promedio de 4.627 pesos con 36 centavos, mientras que el mínimo fue de apenas 4.589. No obstante, el registro que nuevamente llama la atención es el punto máximo alcanzando hoy, que se ubica en 4.663 pesos, a menos de 40 de tocar un nuevo máximo histórico de 4.700.

Sin duda la noticia que marcó esta jornada estuvo relacionada con la cotización del euro que cayó este martes a un dólar por unidad, un nivel que no se había alcanzado desde la introducción hace dos décadas de la moneda única europea, hundida por el riesgo para la economía del continente de un corte de abastecimiento del gas ruso.

Los inversores privilegian el billete verde, considerado como valor refugio, y la moneda ha ganado cerca de 14 % desde inicios de este año y se intercambió brevemente a un dólar por euro hacia la media mañana, su cotización más alta frente a la moneda europea desde diciembre de 2002.

Los operadores del mercado temen una crisis energética mayor en el Viejo Continente por la interrupción del flujo de gas ruso que llega por el gasoducto Nord Stream 1, actualmente en mantenimiento. Esta tensión atiza los temores de que haya una recesión en Europa.

Dólar disparado: ¿cuánto es por el mundo y cuánto por Petro?

La libre flotación del dólar en Colombia, vigente desde 1999, ha servido para que la tasa de cambio se convierta en el principal amortiguador frente a los choques locales y globales. Por eso, cuando hay nerviosismo, preocupación o euforia, lo primero que se ve es un alza o una caída en la cotización del billete verde.

Los cambios de Gobierno son, por ende, un factor que genera movimientos en la tasa de cambio, primero con la incertidumbre sobre quién será el elegido y luego con la expectativa frente a las políticas que implementará el ganador. La elección de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de Colombia, ha sido un factor que ha generado nerviosismo desde que mostraba su liderazgo en las encuestas.

Ese nerviosismo se origina en que es percibido como un político antimercado, por sus ideas en frentes como la exploración petrolera, las pensiones, la independencia del Banco de la República y la entrega masiva de subsidios.

Todos esos factores externos crean una combinación perversa para países emergentes como Colombia, cuyo único amortiguador ante los choques es la tasa de cambio.

El patrón electoral

Las elecciones, pese a no ser iguales ni contar con el mismo tipo de candidatos, suelen moverse bajo patrones similares. Felipe Campos, gerente de investigaciones de la fiduciaria y comisionista Alianza, comenta que generalmente seis meses antes de los comicios se da un periodo de devaluación fuerte (entre enero y mediados de mayo la divisa en Colombia subió más de 100 pesos), pero que luego, con el nivel de incertidumbre, se presenta más volatilidad (esta semana está subiendo a ritmos de 100 pesos diarios).

“Estas tendencias se han dado en muchos países, por ejemplo en Brasil, cuando eligieron a Lula da Silva en 2022, la moneda se devaluó 70 %, porque en medio de la incertidumbre la divisa busca sus máximos históricos, pero el patrón electoral también demuestra que después de las elecciones, tal como vimos en Chile y en Perú, el dólar se calma”, explicó Campos, en una entrevista previa al 19 de junio, cuando fue elegido Petro.

Este analista, como muchos de sus colegas, estimaba que el impacto cambiario tras el giro a la izquierda de Colombia no debía durar más de un mes, pues se esperaba que con el nombramiento del equipo económico y la explicación sobre las reales intenciones del gobierno en temas como el tributario o el energético, la moneda debería bajar.

Pese a que el elegido ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, fue bien recibido por los mercados, y a que desde el equipo de Petro han aclarado que los contratos de exploración petrolera no se acabarán de tajo y que el gran cambio será no permitir el fracking, esto no ha sido suficiente para calmar el dólar, que sigue muy nervioso.

Algo similar ha ocurrido en Chile, que registra una devaluación reciente superior a la colombiana, ante la incertidumbre generada por el cambio constitucional que planea hacer.