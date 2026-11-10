Dólar en Colombia hoy, 10 de noviembre: así se cotiza en casas de cambio

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local.

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Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones económicas, financieras y de comercio internacional.

En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.

El dólar representa una opción de ahorro para determinados perfiles. Foto: Adobe Stock

Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para su compra y venta.

Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.

Precio del dólar hoy en Colombia: cotizaciones en casas de cambio y TRM del 10 de noviembre de 2026

Este martes, 10 de noviembre de 2026, el dólar en Colombia registra una tasa representativa del mercado (TRM) de $ 3.269,88 pesos colombianos por dólar, de acuerdo con la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En las casas de cambio, los precios de compra y venta presentan diferencias según la ciudad y el establecimiento. Para esta jornada, las cotizaciones de referencia muestran variaciones entre las principales capitales del país.

Estos valores son de referencia y pueden cambiar durante el día dependiendo de la ubicación, la disponibilidad de divisas y las condiciones de cada operación.

Precio del dólar en casas de cambio por ciudad

Estas son las cotizaciones de referencia disponibles para las principales ciudades de Colombia este martes, 10 de noviembre de 2026:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $ 3.170 $ 3.230 60 Cali $ 3.100 $ 3.250 150 Cartagena $ 3.750 $ 3.980 230 Cúcuta $ 3.220 $ 3.280 60 Medellín $ 3.110 $ 3.210 100 Pereira $ 3.730 $ 3.800 70

Según estas cotizaciones, Cartagena registra el precio de compra más alto, con $ 3.750 por dólar, y también el precio de venta más elevado, con $ 3.980.

Por su parte, Medellín presenta el precio de compra más bajo, con $ 3.110, mientras que su cotización de venta es de $ 3.210.

En cuanto al diferencial entre compra y venta, Cartagena tiene la mayor diferencia, de $ 230 por dólar. Bogotá y Cúcuta registran los menores márgenes, con $ 60.

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Precio del dólar por casas de cambio en Bogotá

En Bogotá, las cotizaciones varían entre establecimientos y pueden modificarse durante la jornada. Estas son las referencias disponibles para comparar los precios:

Casa de cambio Le compran Le venden Spread Amerikan Cash $ 3.180 $ 3.260 80 Cambios Kapital $ 3.180 $ 3.240 60 Cambios Vancouver $ 3.180 $ 3.240 60 El Cóndor Cambios $ 3.140 $ 3.260 120 Latin Cambios $ 3.160 $ 3.240 80 Miss Money Cambios $ 3.170 $ 3.215 45 Money Cambios WC $ 3.150 $ 3.280 130 Punto Dollar $ 3.100 $ 3.300 200 Smart Exchange $ 3.180 $ 3.240 60

Entre estas referencias, Amerikan Cash, Cambios Kapital, Cambios Vancouver y Smart Exchange presentan el precio de compra más alto, con $ 3.180 por dólar.

Por otra parte, Miss Money Cambios registra el precio de venta más bajo, con $ 3.215. Cambios Kapital, Cambios Vancouver, Latin Cambios y Smart Exchange también ofrecen cotizaciones de venta de $ 3.240.

En cuanto al diferencial, Miss Money Cambios presenta el menor margen, con $ 45 por dólar, mientras que Punto Dollar registra la mayor diferencia, con $ 200.