Dólar inició este viernes más barato: precio oficial del 9 de enero en Colombia

El dólar inició la cotización de este 9 de enero en un precio de $3.717, lo que significó una baja de $17 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.734.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.717. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.707. El precio promedio es de $3.710

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 2,50 millones, registrando además un volumen promedio de 250,00 millones.

Dólar en casas de cambio para este 9 de enero: precio oficial

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,11 % llegando a las 98,805 unidades.

China: el socio indispensable de la Venezuela de Maduro

China era el mayor comprador de petróleo venezolano y pilar económico del gobierno del derrocado presidente Nicolás Maduro, pero ahora que Estados Unidos ha prometido hacerse cargo de la industria petrolera del país sudamericano, el futuro de Pekín con Caracas es incierto.

A continuación una serie de preguntas claves y respuestas sobre esa relación:

¿Cuánto petróleo compraba China?

China importó alrededor de 400.000 barriles diarios de petróleo venezolano el año pasado, según datos recopilados por la firma de información comercial Kpler.

Esa cifra representó más de la mitad de todo el crudo exportado desde el país, según los cálculos.

Gran parte del petróleo venezolano destinado a China se transfiere de un barco a otro en aguas cercanas a Malasia o a través de terceros países, como una forma de ocultar el producto sujeto a estrictas sanciones de Estados Unidos.

Las exportaciones fueron un salvavidas crucial para el gobierno de Maduro y mantuvieron a flote el aparato estatal frente a la creciente presión de Washington y el latente malestar interno.

¿Cómo se utiliza ese petróleo?

El crudo venezolano es pesado y “agrio”, con un alto contenido de azufre que requiere un procesamiento intensivo.

En China, ese trabajo lo realizan principalmente pequeñas refinerías independientes concentradas cerca de la costa oriental del país, conocidas como “teteras”.

A diferencia de las gigantes estatales, las “teteras” independientes son empresas aguerridas y orientadas al lucro que, en conjunto, son las principales compradoras de petróleo barato y sancionado, como el de Venezuela o Irán.

Además de ser una fuente de energía, el petróleo venezolano también se utiliza para fabricar asfalto para pavimentar carreteras y betún para impermeabilizar techos de edificios.